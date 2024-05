Los tres niveles de suscripción de PlayStation Plus (Essential, Extra y Premium) reciben una lista mensual de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para que disfruten los suscriptores. Sin embargo, la política de naturaleza rotativa que está utilizando Sony no termina de definir el caudal de entradas y el de salidas, mucho más numeroso en los últimos tiempos. Tras eliminar recientemente gran parte de la colección ‘Final Fantasy’, el éxito de la franquicia PlayStation ‘Horizon Zero Dawn’ y varios juegos de la serie ‘Darksiders’ hasta completar un listado de 34 bajas, ahora el gigante japonés empuja hasta la puerta de salida otro lote importante.

Una nueva batería de bajas deja el catálogo PS Plus sin GTA V junto a otros 11 videojuegos / Redacción

¿Qué juegos dejarán PS Plus Extra y Premium en junio?

En total, el 18 de junio se retiran hasta 12 juegos de los catálogos de PlayStation Plus Extra y Premium. Entre ellos, ‘GTA V’, que ya ha sido movido a la selección de "Última oportunidad para jugar".

PS Plus Extra:

‘Brothers: A Tale of Two Sons’ (PS4)

‘DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace’ (PS4)

‘Dodgeball Academia’ (PS4)

‘Grand Theft Auto V’ (PS5 y PS4)

‘Indivisible’ (PS4)

‘Monster Jam Steel Titans’ (PS4)

‘MotoGP 23’ (PS5 y PS4)

‘SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated’ (PS4)

‘The Talos Principle: Deluxe Edition’ (PS4)

‘The Wild at Heart’ (PS4)

‘Unturned’ (PS4)

PS Plus Premium

‘Baja: Edge of Control HD’ (PS4)

Aprovecha la última oportunidad

Quizás valga la pena señalar que el nombre más importante del grupo, el imperecedero ‘GTA V’, solo ha estado disponible a través de PS Plus desde diciembre de 2023. El resto de títulos se han mantenido en catálogo durante al menos un año, más o menos. ‘Brothers: A Tale of Two Sons’ también forma parte de la lista, y acaba de unirse a Xbox Game Pass a principios de este mes. Si estás jugando a alguno de los nombres enumerados anteriormente, puedes darte prisa y terminarlos, ya que todavía tienes algunas semanas para completar los juegos antes de cambiar su estado.