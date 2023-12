Faro de Vigo estrena una nueva vía de comunicación con sus lectores a través de WhatsApp. Se trata de un canal mediante el cual este periódico envía las noticias más importantes del día. Los lectores interesados en recibir las novedades informativas en su teléfono móvil pueden inscribirse de forma completamente gratuita y segura a través de la aplicación móvil de WhatsApp siguiendo este enlace.

Con este nuevo servicio, el periódico quiere dar un paso más en la relación con sus lectores acercando toda la actualidad de Galicia de forma cómoda e inmediata. Enviaremos alertas en forma de mensaje de WhatsApp para que puedas encontrar la mejor información de tu periódico de referencia al alcance de tu mano. Y, lo más novedoso, podrás reaccionar o reenviar esos mensajes a quien quieras.

¿Cómo funcionan los canales de WhatsApp?

Si es la primera vez que usas los canales, desde WhatsApp informan que su “objetivo es crear el servicio de difusión con el mayor nivel de privacidad disponible”. De esta forma, los canales son independientes de tus chats, y los demás seguidores no pueden ver a quién eliges seguir. Además, anuncian desde la red social, “protegemos la información personal tanto de los administradores como de los seguidores”.

Para hacerlo, los lectores que así lo deseen pueden pinchar este enlace, pulsar en el botón “seguir” y activar las notificaciones en la "campanita" para no perderte ni una noticia.

¿Qué tipo de contenidos enviaremos desde Faro por WhatsApp?

Faro de Vigo no quiere que su canal de WhatsApp te llene el móvil de decenas de notificaciones. Queremos que te lleguen al momento las noticias de última hora más impactantes y también te enviaremos nuestras informaciones más importantes agrupadas para no inundarte el teléfono de mensajes. No lo dudes más y empieza a seguir el canal de noticias de Faro de Vigo, te esperamos.