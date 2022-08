Samsung presenta la nueva generación de sus revolucionarios smartphones plegables: Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4. Dos dispositivos que ofrecen factores de forma personalizables, experiencias hechas a medida y un rendimiento mejorado. Con esta cuarta generación, la serie Galaxy Z sigue desafiando lo convencional para ofrecer nuevas maneras de interactuar que ayudan a mejorar el día a día del usuario.

“Los plegables de Samsung Galaxy se fabrican de acuerdo a nuestra filosofía que busca ofrecer nuevas posibilidades con una amplia personalización, por dentro y por fuera. Creados en colaboración con nuestros partners de ámbito mundial, esto dispositivos plegables de nueva generación brindan experiencias móviles sin precedentes que satisfacen las necesidades de nuestros usuarios más activos”, confirma TM Roh, presidente y director de Mobile Experience Business de Samsung Electronics. “Gracias a nuestra firme apuesta por esta categoría y nuestro liderazgo en la industria, el interés y entusiasmo por los plegables sigue creciendo. Hemos transformado esta categoría con éxito, partíamos de un proyecto radical o revolucionario hasta conseguir una oferta de dispositivos con excelente acogida que ya disfrutan millones de usuarios de todo el mundo”.

Como prueba de los esfuerzos de Samsung por conseguir una fabricación excelente, todos los componentes se han analizado de forma minuciosa para ofrecer una experiencia realmente optimizada y asegurar que cada consumidor tiene un dispositivo que se ajusta perfectamente a sus necesidades. Galaxy Z Flip4 se basa en el éxito del icónico diseño de la marca en generaciones anteriores y añade otras características clave, como una experiencia de cámara mejorada, una batería más duradera y más opciones de personalización, sin sacrificar su diseño ultra-compacto. Galaxy Z Fold4 abre la puerta a nuevas posibilidades para los usuarios al poner a su disposición la experiencia más completa vista en un smartphone hasta la fecha, con características como un diseño que cambia de forma, pantallas inmersivas y prestaciones para la multitarea similares a las de un PC, además de avanzada tecnología para las cámaras y potentes procesadores.

Galaxy Z Flip4, la herramienta definitiva para la expresión personal

Galaxy Z Flip4 mejora las prestaciones favoritas de los usuarios y se convierte en la herramienta definitiva para la expresión personal. Su diseño compacto en forma de concha ofrece experiencias únicas no disponibles en ningún otro smartphone.

El dispositivo aporta novedosas posibilidades: graba vídeos sin usar las manos o haz selfies desde varios ángulos doblando parcialmente el Z Flip4 para activar FlexCam. Los usuarios podrán disfrutar de estas opciones en sus aplicaciones favoritas. Gracias a la colaboración de Samsung y Meta, ya que FlexCam se ha optimizado para las redes sociales más populares, como Instagram, WhatsApp y Facebook. Aprovecha más que nunca el Z Flip4 haciendo selfies de alta calidad desde la pantalla externa y sacando el máximo partido de la cámara principal con el mejorado modo Quick Shot. Empieza a grabar vídeos de alta calidad en el modo Quick Shot y pasa sin interrupciones al Modo Flex para seguir grabando en modo manos libres sin tener que detener el vídeo (ideal para los creadores de contenido y vloggers).

Los usuarios ya pueden hacerse selfies en el modo retrato y previsualizarlos con las dimensiones reales de las fotos al usar Quick Shot. Con una cámara optimizada que incluye un sensor un 65% más brillante gracias a la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1, las fotos y los vídeos serán más nítidos y estables, tanto de día como de noche.

El Z Flip4 se ha diseñado para poder hacerlo todo sin manos, y poder hacer más cosas sin ni siquiera abrir el dispositivo. Realizar llamadas, responder a mensajes de texto e incluso controla el widget de SmartThings Scene todo desde la pantalla externa.

Además, permite capturar y ver contenido y estar conectado más tiempo entre carga y carga gracias a su batería ampliada hasta los 3.700mAh. Con la carga ultrarrápida ya disponible en el Z Flip4, se puede alcanzar el50% de la carga en aproximadamente 30 minutos, de forma que los usuarios pueden seguir conectados cuando disponen de poca batería.

Con una bisagra más fina, bordes más rectos y el contraste del cristal lacado del panel trasero con los marcos de metal brillante, su diseño es el más refinado que se ha creado hasta la fecha. Los usuarios pueden personalizar el Z Flip4 completamente por dentro y por fuera usando Galaxy Themes, tanto en la pantalla externa como en la principal para complementar con fuentes, iconos y diseños personalizados. Además, pueden crear su propia pantalla externa con nuevos diseños de reloj y fondos en varios formatos, desde imágenes y GIFs hasta vídeos.

Galaxy Z Fold4, un portento multitarea y máximo rendimiento

Galaxy Z Fold4 es el resultado de la innovación constante que Samsung incorpora en la serie de smartphones Galaxy y es el más potente de la marca hasta la fecha. Z Fold4 reúne todo el conocimiento tecnológico adquirido por Samsung para presentarse como un dispositivo con mayor funcionalidad sin importar si está abierto, cerrado o en Modo Flex. Además, es el primer smartphone que se distribuye con el sistema operativo Android 12L preinstalado, una versión especial de Android creada por Google para aprovechar al máximo las experiencias en pantallas grandes, entre ellas, las plegables.

La multitarea en Galaxy Z Fold4 es más fácil que nunca y los usuarios pueden hacer más cosas mientras se desplazan. La nueva barra de tareas (Taskbar) presenta un diseño similar al de un ordenador y da acceso a las apps favoritas y a las usadas recientemente. La multitarea es también más intuitiva gracias a los nuevos gestos de deslizamiento. Cambia de forma instantánea las abiertas en modo de pantalla completa a ventanas emergentes, o divide la pantalla en dos para tener más opciones a la hora de hacer varias cosas a la vez.

Los acuerdos de Samsung con Google y Microsoft permiten llevar la multitarea al siguiente nivel. Las apps de Google, como Chrome y Gmail, ahora son compatibles con la función de arrastrar y soltar, que permite a los usuarios copiar y pegar rápidamente enlaces y fotos, entre otras cosas, de una app a otra. Con Google Meet, los usuarios pueden conectarse con más gente y disfrutar de actividades juntos de modo virtual, como ver vídeos en YouTube o jugar mientras realizan una videollamada. El paquete completo de Office y Outlook, de Microsoft, también sacan partido de la pantalla plegable para mostrar más información en pantalla y permitir formas más ágiles de interactuar con el contenido. La experiencia multitarea se completa con la funcionalidad del S Pen, que permite realizar dibujos y tomar notas sobre la marcha, además de ofrecer una forma simplificada de guardarlo dentro de la funda Standing Cover con soporte para el S Pen.

Galaxy Z Fold4 permite realizar fotos y vídeos asombrosos con una lente gran angular mejorada de 50 MP y la lente 30x Space Zoom. También incorpora distintos modos especialmente adaptados para las cámaras, como un mapa de zoom más grande activado en el modo Capture View (vista de captura), Dual Preview (previsualización dual) y Rear Cam Selfie (selfie con la cámara trasera), para sacar el máximo provecho de este factor de forma único, y lograr más flexibilidad a la hora de grabar. Y, con un mayor tamaño de píxel, un sensor un 23% más brillante y mayor potencia de procesamiento, los usuarios pueden conseguir imágenes nítidas incluso de noche.

El contenido también resulta más inmersivo y distintivo en la pantalla principal de 7,6 pulgadas con un panel más brillante, una tasa de refresco adaptativa de120Hz y una cámara debajo de la pantalla menos visible que incorpora una nueva disposición de subpíxeles de tipo disperso. Las apps de las redes sociales más populares, como Facebook, se han optimizado para su uso en pantalla grande y poder disfrutar del contenido aún más. También puedes abrir las apps de tus servicios de streaming favoritos, como Netflix, y ver el contenido en modo manos libres mediante al Modo Flex. Para las apps no optimizadas, los usuarios pueden controlar el dispositivo sin interrumpir la reproducción del contenido gracias al nuevo panel táctil Flex Mode Touchpad que añade precisión a la hora de pausar, rebobinar y reproducir vídeos o al hacer zoom con el dispositivo en Modo Flex.

Jugar también es más fácil ahora gracias a la potente plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1 y una conexión 5G ultrarrápida. Con una bisagra más fina, un diseño más ligero e incluso biseles más finos, la pantalla del dispositivo, que es más ancha, hace que sea más fácil que los usuarios interactúen con tan solo una mano cuando usan la pantalla exterior.

Samsung sigue avanzando por su ruta hacia la innovación y desafiando los límites para ofrecer a los consumidores el nivel de durabilidad que esperan en sus dispositivos, tanto por dentro como por fuera. Con el material Armor Aluminium para la armadura y la tapa de la bisagra, además del cristal exclusivo Corning Gorilla Glass Victus+ en la pantalla exterior y en la cubierta de cristal trasera, el Z Flip4 y el Z Fold4 son los dispositivos plegables más resistentes hasta la fecha. También hemos mejorado la durabilidad del panel de la pantalla principal gracias a su estructura de capas optimizada, que ayuda a reducir los daños causados por golpes externos. Además, tanto el Z Flip4 como el Z Fold4 tienen una resistencia al agua según la certificación IPX8.

Galaxy Buds2 Pro, la experiencia auditiva definitiva

La serie Galaxy Z da cabida también a Galaxy Buds2 Pro. Los nuevos auriculares de Samsung que brindan la experiencia de sonido inalámbrico más inmersiva con un nuevo diseño compacto, y una conectividad sin interrupciones perfecta para cualquier momento. Disfruta de cada momento musical con la calidad superior del audio de alta fidelidad (Hi-Fi) de24bits, además de un alto rango dinámico que te ayudará a sentirte conectado al contenido que escuchas con una resolución cristalina. Con el nuevo Samsung Seamless Codec (SSC HiFi), la calidad de la música se transfiere sin pausas, y el nuevo altavoz coaxial de 2 vías hace que esos sonidos sean más ricos que nunca. El nuevo diseño compacto y ergonómico los hace un 15% más pequeños, con un firme ajuste al oído diseñado para evitar la rotación, lo cual los convierte en el acompañante perfecto a la hora de hacer ejercicio. Haz llamadas sobre la marcha con la potente tecnología de cancelación de ruido (ANC) para eliminar el ruido del exterior. Los nuevos Galaxy Buds2 Pro permiten a los usuarios sumergirse en su propio mundo sin dejar de mantenerse conectados a sus vidas.

Cuando necesites responder a una llamada urgente mientras disfrutas de algún videojuego o película en tu tableta, los Buds2 Pro pueden cambiar sin problemas la conexión de audio a tu teléfono con tan solo un toque. Incorporan ahora Auto Switch para ofrecer una transición sin esfuerzo de tu programa de televisión favorito a atender una llamada de tus seres queridos.

Y, si por casualidad pierdes tus Buds2 Pro, SmartThings Find permite localizarlos de forma rápida y sencilla tanto si están dentro de su funda como si no.

Galaxy Buds2 Pro son los auriculares más pequeños y ligeros de la serie Buds Pro de Samsung hasta la fecha y están disponibles en tres nuevos colores suaves y neutros: Graphite, White y Bora Purple para un look único.

Galaxy for the Planet

Desde el lanzamiento de la serie Galaxy S22, Samsung ha incorporado material reciclado no solo en el empaquetado de sus productos, sino también en el hardware. Estos son los primeros pasos de su iniciativa Galaxy for the Planet, que contempla la incorporación continua de plásticos reciclados y la creación de nuevos materiales en colaboración con partners líderes en el ámbito de la sostenibilidad. Sin dejar de buscar la forma de innovar en nuestros procesos de fabricación, nos enorgullece poder anunciar que más del 90% de los nuevos Galaxy Buds2 Pro están elaborados con material reciclado. En algunos componentes clave, la nueva serie Galaxy Z también incorpora plásticos procedentes de desechos que podrían acabar en los océanos, y su empaquetado está hecho al 100% de papel reciclado. También hemos reducido el volumen de ese empaquetado en hasta un 58% en comparación con el de los dispositivos Galaxy plegables de la primera generación. Esto equivale a dejar de producir este año aproximadamente 10.000 toneladas de emisiones de carbono en lo que respecta al transporte.

Disponibilidad

Galaxy Z Flip4 complementa el estilo individual de los usuarios con diseños premium en dos colores ya clásicos, Bora Purple y Graphite, y dos nuevas opciones, Pink Gold y Blue. La ampliación de la línea que representa Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, ya disponible en 28 países de todo el mundo, permite hasta 75 combinaciones distintas del color del cristal y los marcos, para tener un control absoluto sobre la apariencia de los dispositivos. Galaxy Z Fold4 y la funda Standing Cover con soporte para el S Pen también están disponibles en los refinados colores Gray Green, Beige y Phantom Black.

Además, Galaxy Z Fold4 también está disponible en el color Burgundy y con opciones adicionales de almacenamiento de hasta un terabyte, exclusivamente en Samsung.com.

Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4 se podrán reservar en algunos países a partir de hoy 10 de agosto y estarán disponibles en algunos países europeos a partir del 26 de agosto. Los clientes que reserven un Galaxy Z Flip4 o un Galaxy Z Fold4 recibirán un año de suscripción gratis a Samsung Care+, que ofrece protección contra caídas y grietas en la pantalla con el soporte de los expertos de Samsung en 51 países.

Para más información sobre el Galaxy Z Flip4 y el Z Fold4, visita www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/es/, https://www.samsung.com/es/.