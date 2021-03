El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos que suplantan la identidad de empresas como WeTransfer o WhatsApp, cuyos mensajes contienen enlaces que descargan un troyano en el dispositivo.

El mensaje insta al usuario a pulsar sobre un enlace utilizando distintos argumentos, según ha informado este miércoles el Incibe en un comunicado.

Para provocar el interés del usuario aparecen asuntos como "Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp ×913071605 Nº (xxxxx)" y "Te envió algunos archivos - Nº (xxxxx)", aunque no se descarta que existan otros correos con temas diferentes, pero con el mismo objetivo, incitar al receptor a descargar un fichero malicioso bajo algún pretexto de su interés.

"Si no has ejecutado el archivo descargado, posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado. Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido", han señalado desde el Incibe.

Por el contrario, ha advertido de que quienes hayan descargado y ejecutado el archivo malicioso pueden tener infectado su dispositivo y les ha recomendado escanearlo con un antivirus actualizado.