JustCoco (Verónica Díaz): "Lo principal es cumplir un sueño no sumar más fans"

Es probable que JustCoco te suene más que Verónica Díaz. Pero ambas son la misma chica entusiasta y risueña de acento malagueño que te enseña en Youtube (a ti, y a otros casi un millón de suscriptores) cómo combinar 'outfits' 'low cost', o te muestra en Instagram (más de 753 mil fans) cómo crece su familia, más conocida en las redes como 'coquetes'. Y es que JustCoco es la mujer del escritor de 'best-sellers' Javier Castillo, el de la novela 'La chica de nieve' que pronto podrás ver en forma de primera temporada en Netflix. Con él tiene tiene una niña y un niño, Gala y Bruno, y un tercero, Pablo, que nacerá el próximo marzo.

Una de las prescriptoras de moda más famosa del panorama español, junto a otras figuras como la de Gala González, Dulceida o María Pombo, es también, y como ellas, empresaria. En el caso de la andaluza, desde que el pasado marzo lanzó su propia marca, Crvsh, de bolsos y accesorios para "durar toda la vida y para aportar a nuestros 'looks' ese toque especial", tal como cuenta esta soñadora de 33 años cuya aventura comenzó hace una década, en su Mijas natal, donde hoy sigue viviendo. "Todo viene de mi 'blog' escrito. Yo empecé en 'blogspot' hace ya muuuuuchos años, antes de existir Instagram y todo. Decidí llamarlo así porque siempre me ha inspirado mucho la forma de pensar de Coco Chanel, y lo hice en honor a ella", confiesa.

El perfil de @ModaJustCoco llegó un par de años después, "el 21 de enero de 2013, según pone en mi cuenta", observa la que siempre había querido estudiar periodismo de moda, pero que acabó en derecho. Con esa espinita clavada, y por consejo de su novio, que ya era entonces el escritor Castillo -pues salen desde la adolescencia-, abrió el blog.

A la gente le chifló la bitácora y le pedían fotos y más fotos de sus 'outfits'.

Y una cosa llevó a la otra. Porque luego, además de hablar de moda, comenzó a comentar su día a día en familia, sus rutinas, sus sesiones de belleza, a hacer 'house tours'...

Estilo relajado y chic

Ella, que ha inspirado a muchísima gente con su estilo relajado y casual pero con un toque chic, se reconoce muy fan de la californiana de origen mexicano Julie Sariñana (más conocida como Sincerely Jules: una de las cuentas más seguidas del mundo), y también de Matilda Djerf, la modelo sueca cuya melena inspira a la nueva generación de 'fashion victims'.

Zara, Massimo Dutti y Mango son sus marcas para el día a día, pero si hablamos de alta costura... no tiene duda: Elie Saab: "Tuve el honor de asistir a un desfile suyo en la semana de la alta costura de París, y es arte en movimiento -asegura-. Recuerdo que me dejó sin palabras".

Ahora, se siente "muy afortunada" porque ha podido colaborar con la firma del libanés, y con otras muchas, como Tommy Hilfiger, Guess, Boss o Chaumet.

Feliz cara-corazón

También conoce desde hace unos meses el otro lado, pues tras muchos años rondándole en la cabeza, la pasada primavera lanzó su propia firma, un paso que muchas blogueras de moda han acabado dando. Crvsh "es un flechazo con nuestro logo", describe. Un emblema en forma de una cara feliz que es un corazón.

Esa es precisamente la imagen que este año adorna la edición navideña de la popular Caja Roja de Nestlé. "Ya era embajadora de la marca, y adoro sus chocolates. De repente, una Navidad vimos que había lanzado una lata diseñada por otra 'influencer' y ahí se comenzó a fraguar la idea de hacer algo conmigo. Luego surgió Crvsh y, desde Nestlé, estaban tan enamorados de nuestro 'cvore' [con 'v' de Verónica] que no se lo pensaron dos veces y lo propusieron. Es más, recuerdo que pasamos una primera propuesta de diseño bastante más Nestlé y nos dijeron que no, que querían que fuera muy 'crvsh'. Ahí ya nos vinimos arriba y pusimos nuestro coral, un corazón gigante", asegura sobre su colaboración "más dulce".

Quizá la popularidad de la lata de chocolates le haga sumar aún más fans a JustCoco. "Puede que sí o puede que no, no lo sé, la verdad. Pero tampoco es mi objetivo. Lo principal es cumplir un sueño. No todos los días una marca internacional de éxito se fija en tu pequeña empresa y te propone algo así. ¡Es una locura!", exclama.