"All eyes on Rafah", el lema viral generado por IA que ya comparten 44,3 millones de personas

El pasado martes los bombardeos insraelíes en la Franja de Gaza dejaron al menos 75 muertos y de estos, 21 estaban tratando de refugiarse en campos de desplazados en la ciudad sureña de Rafah. El número de muertos alcanza ya los 36.171 de los que la gran mayoría son mujeres y niños. Además, se calcula que hay más de 80.000 personas heridas y que unos 10.000 cuerpos todavía están bajo los escombros. Hace menos de un mes decenas de palestinos se habían instalado en este área. A principios de mayo Israel designó uno de sus barrios como una zona humanitaria ampliada tras empezar su invasión terrestre de Rafah.

Sin embargo, ni el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó a Israel detener sus operaciones militares en Rafah, ni las peticiones de la comunidad internacional surtieron efecto. Israel persistió en sus ataques en el oeste. Durante esta misma jornada, la agencia palestina Wafa denunció nuevos bombardeos con un fallecido y varios heridos.

Ante la brutalidad de los útlimos ataques, millones de usuarios comenzaron a compartir en redes sociales el mensaje "All eyes on Rafah", una plantilla generada por inteligencia artificial que pretende servir como demostración de apoyo a Palestina. La imagen se compartió en Instagram 44,3 millones de veces. Con este lema tan característico, los usuarios demuestran que los palestinos no están solos y que "los crímenes que se están cometiendo en la franja no quedarán en el olvido", señala una usuaria.

Su contenido muestra varias filas de tiendas de campaña y, en el centro, otras más grandes con la leyenda "Todos los ojos puestos en Rafah".

La campaña captó a millones de adeptos por todo el mundo, desde personalidades gallegas como Yolanda Díaz, Durán Morris, las Tanxugueiras o Carlota Corredera, a otras de talla internacional como Dua Lipa, Bella Hadid o Lewis Hamilton, entre otros.