Victoria Federica concede su primera entrevista y se abre en canal: "Me siento enjaulada"

Victoria Federica se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de la familia Real. Tras su salto al mundo influencer y las redes sociales su visibilidad se ha disparado y es ya una de las imágenes que todas las grandes firmas quieren en sus eventos.

Su perfil en redes no deja de crecer, pero su vida privada es todo un misterio. De hecho, no es la primera vez que ha tenido algún que otro encontronazo con la prensa, mostrando su malestar por que la persigan o le pregunten. Por eso ha sorprendido muchísimo su última decisión.

La hija de la infanta Elena ha concedido su entrevista más íntima y personal y lo ha hecho en el pódcast de Vicky Martín Berrocal 'A solas con'. Las dos influencers se han juntado para disfrutar de una charla íntima en la que Victoria Federica se abre como nunca antes.

"Me siento súper afortunada de la familia en la que he nacido. Son mi hogar, son mi casa, son lo más. No la cambiaría por nada del mundo”, comienza confesando. La sobrina del rey asegura que no siente que "sea un peso" formar parte de la Familia Real. “Más que un título, heredo los valores que me ha dado mi familia porque, al final, de todos ellos, sea quien sea, aprendo algo bueno."

"Mi madre es un ejemplo de todo... Es una relación de madre e hija normal. Lo mejor era cuando montábamos a caballo juntas. Yo de mayor quiero ser como ella", asegura. Aunque si hay alguien por el que siente predilección en la familiar es por su abuela el rey Juan Carlos I, con el que comparte pasiones como la naturaleza o los toros. "Lo echo mucho de menos", asegura.

Victoria Federica también se ha sincerado sobre el peso de la fama y sobre cómo cambió su vida desde que decidió dar el salto a las redes. "A veces me siento enjaulada", asegura. "Hay titulares que no son verdad. Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago".

"Hago terapia, no es algo que lleve constantemente", confiesa. "Igual si me abro las redes yo enseño lo que quiero enseñar de mí. Quise coger el control de la situación porque vi que se iba de madre, sacaban un montón de cosas y me afectaba".

En cuanto al amor hay algo que tiene claro. "Yo sí creo en el amor para toda la vida", sentencia. "No me enamoro fácil. Me cuesta muchísimo confiar en la gente".