Anita Matamoros posa por primera vez con su nuevo novio: la imagen con la que confirma el romance

Hace unos meses Anita Matamoros ponía fin a su relación con el empresario Nacho Santandreu tras dos años juntos. La pareja decidía emprender caminos por separado, pero guardando un buen recuerdo de lo que vivieron juntos.

"Han acabado bien. Hay cariño, hay amor y no hay mal rollo entre ambos. Simplemente, han decidido distanciarse y eso no significa que, en un momento dado, no decidan retomar lo suyo", anunciaban desde el programa 'Socialité' de Telecinco. Aunque parece que esa reconciliación no vaya a llegar, al menos de momento, porque Anita ha encontrado de nuevo el amor.

Tal y como ha publicado la revista 'Semana', la influencer ha sido pillada en la feria de arte ARCO de Madrid en actitud muy cómplice, sonriéndose mientras se miraban fijamente a los ojos, abrazándose y besándose con Johnny Garso, un artista de Zaragoza.

Garso es cantante y compositor de 33 años que comenzó en la música en 2011 como vocalista y guitarrista de Alien Roots, un grupo de punk-rock con el que lanzó dos discos aunque ahora ha iniciado una carrera en solitario con la que ya ha publicado dos discos. Con el último 'Espada y rosa hasta que muera', lleva de gira desde octubre por toda España.

Ahora la influencer ha confirmado los rumores compartiendo la primera fotografía junto al artista. Después de un fin de semana de desconexión en el campo, la hija de Kiko Matamoros subió una recopilación de sus días por Toledo junto a amigos y en la segunda imagen, quien aparece es su nueva ilusión.

"A veces estás un fin de semana sin cobertura y ni te enteras, ¡qué gusto!", escribía en el post con el que confirma que su corazón vuelve a estar ilusionado gracias a Johnny Garso.