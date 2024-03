Laura Matamoros sigue cargando con dureza contra Makoke en 'Supervivientes'. Desde que llegó a Honduras no ha dejado de tener en la boca a la exmujer de su padre. De hecho, le quiso "dedicar" el salto del helicóptero a golpe de "Makoke a la calle", el grito viral que está arrasando en internet.

En la convivencia con Kiko a la que se ha sumado ahora Lorena Marlote ha continuado hablando de ella y de la infancia que vivió en la casa que compartió con ella y con Kiko Matamoros.

"Como yo cuide a tus hijos como me cuidaron a mí cuando estuve en su casa, que me hacía hacer la compra...", comenzó contándole a sus compañeros.

"Mi padre tenía una interna en casa. Y a la chica le dijo que no me hiciese ni la comida ni la cama ni la lavandería. Y yo era la que lo tenía que hacer. Te lo juro por mis hijos. Como dejes a cargo a tus hijos les saca hasta algo de dinero", desveló.

" Es la primera vez que lo estoy escuchando y me estoy quedando alucinada", le dijo Lorena Marlote sorprendida de lo que le estaba contando Laura sobre su amiga.

Como era de esperar Makoke no tardó en reaccionar a las palabras de Laura en 'Supervivientes: tierra de nadie'. "Si todo lo malo que tiene que decir de mí es que tenía que hacer la cama y la lavandería, yo por educación en mi casa, aunque haya una chica, yo me hago la cama y todos nos hacíamos la cama. Es una cosa que lo hemos hecho todos. Yo me sigo haciendo la cama hoy en día", zanjó la ex de Matamoros.