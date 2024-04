Carmen Lomana vuelve a cargar contra la familia Presyler: "Gorda como un trullo"

Que Carmen Lomana no tiene pelos en la lengua es una evidencia. La socialité no se corta en dar su opinión y en más de una ocasión se ha metido en algún berenjenal por las palabras que utiliza. No es la primera vez que se convierte en el blanco de las críticas por cargar con dureza contra el físico de las personas.

Parece que hace oídos sordos a las críticas porque ha vuelto a la carga y esta vez contra Tamara Falcó. En una entrevista que ha concedido en el pódcast 'La mala reputación', la empresaria se ha sometido a preguntas sobre la prensa de sociedad o las redes sociales, de las que ha hablado largo y tendido.

La marquesa de Griñón se ha convertido en el objetivo de Carmen Lomana después que le copiara un vestido en un evento. "Se compró el vestido divino, un poco étnico, que yo no me he vuelto a poner; porque la veo en la boda de su primo con mi vestido… Lo que pasa que había diferencia de cómo lo llevaba yo… a ella. Digo es que se ha cargado el vestido, le he cogido manía; parecía pastorcita", ha dicho.

"Me dijeron que cómo estaba Tamara y yo dije que no la había visto. Entonces me dijeron que la tenía al lado, miré y efectivamente. Estaba gorda como un trullo y no la reconocí. Gracias a dios ha adelgazado y está ideal", ha espetado.

Esta no es la primera vez que Lomana atiza al clan Preysler, y es que, hace unos meses también criticó duramente el documental navideño que Isabel Preysler del clan hizo para Disney +.