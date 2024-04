Alberto Closas habla sobre cómo enfrentar el cáncer

El actor Alberto Closas ha compartido sus experiencias personales sobre la lucha contra el cáncer después de la reciente muerte de la actriz Silvia Tortosa, quien también padecía esta enfermedad. El actor, quien ha enfrentado el cáncer en primera persona, expresó su pesar por la pérdida de la artista y recordó lo difícil que es combatir esta enfermedad. “El cáncer es muy duro. Unos lo aguantamos, lo peleamos contra él, otros no lo consiguen superar”, comentó Closas sobre la experiencia de enfrentarse a esta enfermedad. Sobre Silvia Tortosa, el actor la recordó como una excelente persona y elogió su discreción al afrontar su enfermedad según sus deseos. También destacó la importancia de la detección temprana y el cuidado médico continuo para mantener una buena salud: “Lo que pasa es que, bueno, yo he tenido más suerte, he conseguido detenerlo a tiempo”.