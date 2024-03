El duro testimonio de Belén Rueda tras el ictus que sufrió: "Quedarás inhabilitada a nivel profesional"

Belén Rueda ha visitado el programa 'Collapse' de TVE para presentar la serie 'Eva&Nicole' y en su entrevista ha hablado como nunca sobre el ictus que sufrió y que mantuvo en secreto hasta hace muy poco tiempo.

La actriz ha querido compartir cómo fue esa etapa de su vida y el motivo por el que decidió guardase ese susto para ella y su círculo más cercano. "Cuando me pasó yo no lo conté, se lo conté a las personas más cercanas", explicó. "Es que piensas que si lo cuentas quedarás inhabilitada a nivel laboral, vida, movimientos de viajes. Y es que esto es una cosa que se suele esconder, porque la gente te mira diferente, como con pena... Como que no eres capaz de hacer lo que hacías antes", confesó.

"Tenía miedo de que determinados productores tuvieran también miedo de contratarme, pero yo creo que hay otras cosas que paran más los rodajes, como las drogas...", espetó.

Aunque fue un duro palo, Belén Rueda asegura que el ictus le cambio la vida por completo. "Me salvó la vida. ¿Cómo se explica esto? Un ictus transitorio no llega a tener hemorragia, pero me faltó oxígeno en el cerebro. Me dio un susto muy grande, me llevaron al hospital con tiempo y me hicieron un examen y todas las pruebas de la cabeza".

Al hacerle todas esas pruebas, los médicos descubrieron un aneurisma, que podría haber provocado un ictus más grave. "Mi neurólogo me dijo que ahora estás mejor que antes, puedes hacer tu vida normal, así que estoy feliz", terminó explicando.