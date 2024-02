Pedro Alonso y Tristán Ulloa protagonizaron su primera obra de teatro juntos en un colegio de Vigo e interpretaron, sin saberlo, a sus personajes en 'Berlín'

'Berlín' está arrasando en Netflix desde su estreno. El spin off de 'La casa de papel' con Pedro Alonso como protagonista 'Berlín' se ha convertido en la serie más vista globalmente llegando al Top 10 en 91 países. Desde entonces lleva varias semanas seguidas en el Top 10 de TV de habla no inglesa, donde lleva 348 millones de horas vistas y 53 millones de visualizaciones acumuladas. La serie se sitúa ya en el puesto número 9 de las series de habla no inglesa más vista de la Historia en Netflix.

Unos datos que han hecho que Netflix haya renovado la serie por una segunda temporada, con todos sus personajes. Pedro Alonso y Tristán Ulloa son los grandes protagonistas de esta historia en la que el amor y un grandioso robo son los protagonistas. Los dos actores formar el tándem perfecto de un atraco que se originó varios años antes.

Pedro Alonso y Tristán Ulloa se hace desde hace más de 30 años, cuando coincidieron en las clases de teatro en su colegio de Vigo cuando apenas tenían 14- 15 años. Un momento que marcó las carreras de ambos al interpretar "O espantallo amigo".

"30 y pico años después, estamos haciendo exactamente una historia paralela en la que Él es un espantapájaros llamado Berlín y yo soy, pues su conciencia también", confiesa Ulloa haciendo referencia a las similitudes con la primera obra que les unió en el mundo de la interpretación.

"Ha sido un reencuentro muy bonito y estas son las sorpresas que nos da la vida", asegura el actor. "Es una fantasía total", añade Pedro Alonso.

"Tenemos un profesor en común que se llama Alfonso que se siente muy orgulloso. Es nuestro profesor de teatro, desde Vigo, que nos manda mensajes y mucha correspondencia con él", reveló Tristán sobre la relación que todavía mantiene con su mentor.

Una historia que dejó muy sorprendido a sus compañeros de reparto y seguro que a los fans de la serie.