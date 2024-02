El bochornoso vídeo de la influencer Paula Gonu que enciende las redes: "Si fuera al revés sería acoso"

Las redes arden con una nueva polémica protagonizada por una influencer española. En esta ocasión, la polémica salpica a la catalana Paula Gonu, una creadora de contenido con casi 2 millones de seguidores en las redes sociales, y que fue de las primeras influencers en abrir camino en ese mundo, junto a otros nombres conocidos como el de Dulceida.

La polémica viene dada por un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, en las que aparece Paula con una actitud un tanto extraña mientras disfruta de una fiesta. Se trataba del evento Nevalia2024, un "festival" creado por la marca Ron Barceló por el que varios influencers fueron invitados a pasar unos días esquiando en Formigal.

En el vídeo, compartido en la red social X por un usuario, se puede ver como Paula, ataviada con unas gafas de sol pese a que es de noche, no para de moverse y bailar al lado de la cabina del DJ, Anthony GodFather.

En un momento determinado y en medio de la sesión de música, Paula empieza a rodear al DJ, lo agarra, lo empuja e incluso lo coge de las manos con la intención, parece, de impedir que siga con la "pinchada". El artista, con cara de circunstancia, no sabe como zafarse de la influencer e intenta "escaparse" de la forma más amable posible. Todo esto mientras decenas de personas rodean la estampa con cara de asombro.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y los comentarios de crítica hacia la influencer se suceden en la publicación. Algunas personas incluso asegura que "si fuese al revés sería acoso", mientras otras insinúan que Paula Gonu podría estar bajo los efectos de ciertas sustancias. En realidad, nadie sabe qué quería conseguir la creadora de contenido, que no se ha pronunciado en redes sociales sobre la polémica.

Quién sí lo ha hecho es el DJ, que ha comentado en el mismo vídeo compartido en Tik-Tok por otro usuario: "Es una crack! Nos llevamos bien. Solo que en ese preciso momento tenía una mezcla en los cascos y no podía dejárselos, si no no tendría problema!", zanjó.