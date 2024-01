La actriz estadounidense Shannen Doherty, de 52 años, mantiene desde hace tiempo una dura batalla contra el cáncer de mama. El avance de la enfermedad, que le fue diagnosticada en 2015, es tan agresivo que a finales del pasado noviembre se supo que había pasado a los huesos, lo cual empeoró todavía más si cabe el pronóstico sobre su esperanza de vida.

Esta y otras muchas cuestiones han salido a flote en una el episodio más reciente del pódcast ‘Let’s Be Clear’, donde la intérprete de series como Beverly Hills 90210 y su oncólogo, el doctor Lawrence Piro, han mantenido una conversación de lo más personal. “Estoy muy orgullosa de este episodio. Este es el Dr. Lawrence Piro, mi oncólogo y uno de los humanos más inteligentes, compasivos y hábiles que conozco. Espero que este episodio traiga una visión y una profunda comprensión del cáncer no solo para la persona con él, sino para aquellos que están a nuestro lado durante el viaje. Feliz año nuevo”, ha publicado la actriz.

“Aguantar” hasta la cura

Según palabras de la propia Doherty, su deseo es “aguantar” a la espera de avances en el campo de la medicina para, por lo menos, prolongar su esperanza de vida; aunque deja claro que su prioridad es que se halle una cura definitiva para esta enfermedad. “Solo tenemos que exprimir otros tres a cinco años, y entonces habrá terapia de células T o algo”, confía la actriz.

Cabe recordar que el bache que atraviesa Doherty no solo se debe a motivos de salud. A principios de 2023, la actriz nacida en Memphis firmó su divorcio con el fotógrafo Kurt Iswarienko tras varias presuntas infidelidades.

Con todo, no pierde la sonrisa y se siente afortunada y agradecida por la vida que ha tenido hasta ahora: “Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado”, cuenta. “No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, sentencia.