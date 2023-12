Fran Rivera se ha mantenido durante años bastante celoso de su intimidad, sin embargo, el torero decidía contar en ‘De viernes’ aspectos de su vida hasta ahora desconocidos, como detalles de su relación con Eugenia Martínez de Irujo, o cómo vivió los momentos más complicados de su madre.

Ahora, en la segunda entrega de su entrevista, esta vez desde plató, Fran Rivera se sincera como nunca antes y responde, por primera vez en un programa en directo, a las preguntas de los colaboradores.

Esta es la primera vez que el torero se sienta en directo en un plató de televisión, ¿el motivo por el que ha decidido hacerlo a los 50 años? él mismo nos lo ha contado:

“No le he dado muchas vueltas porque si lo pienso no estaría aquí (…) Se ha hablado tanto de mí que cuando yo he entrado alguna vez en un programa siempre ha sido para defenderme, siempre se habla de mí mal, la imagen que hay de mí es terrible, pero tengo gente que me quiere y ¿por qué no contar lo que yo he sentido a lo largo de mi vida? Yo no me meto con nadie, solo con la innombrable (Isabel Pantoja) Me lo propusieron y acepté, no solo por dinero, si no porque tenía ganas de que se me escuchara a mí también hablar”

Su relación con Julián

“Con mi hermano Julián y mi hermano Kiko no tengo relación, no les deseo nada malo, pero tampoco dudo de que el tiempo pone a cada uno en su sitio; con Cayetano a veces bien, a veces mal”. Con estas palabras se refería Fran Rivera a sus hermanos en la primera entrega de la entrevista, unas declaraciones a las que Cayetano contestó con un “con mis hermanos tengo la relación que tengo que tener”.

En esta segunda entrevista, Fran se centra en uno de sus hermanos, Julián Contreras, alguien a quien estuvo muy unido en el pasado pero con quien ya no tiene relación alguna. El dinero que Fran le prestó a Julián y sobre todo las entrevistas que Julián ha concedido hablando de él, han provocado que el diestro no quiera tener contacto con el pequeño de los Ordoñez, por mucho que le duela:

"Es verdad que el peor momento de mi madre quien más lo vivió fue Julián, mi madre a mí me quería proteger y muchas cosas no me llegaban, ella sabía que yo me ponía delante de un toro (…) Ahora pienso que yo a lo mejor la podría haber ayudado un poco más, me ocupé de preocuparme de mí porque yo toreaba cada día, es verdad que el que estuvo ahí fue Julián, nunca lo he negado (...)

A mí tener mala relación con mis hermanos me duele, pero es verdad que siempre tengo que ser yo el que olvide, respeto que la gente vaya a programas de televisión para llevar dinero a su casa, pero siempre era hablando mal de mí (…) Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido (...) Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas".