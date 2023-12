Concha Velasco fallecía este sábado a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Una noticia que compartieron sus hijos a través de un comunicado y que ha generado un gran pesar en el mundo de la cultura y el cine español.

"Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad", rezaba el escrito.

Desde que se conoció la noticia han sido muchísimos los rostros conocidos y anónimos que quisieron darle el último adiós a la actriz acercándose hasta la capilla ardiente ubicada en el Teatro la Latina. Las redes sociales se llenaron de homenajes a la actriz. Recopilaciones de sus mejores momentos en televisión, fotografías íntimas con ella y un sinfín de mensajes de cariño para la familia y para la actriz.

Tamara Gorro ha querido sumarse al homenaje, pero terminó convirtiéndose en el blanco de las críticas por un pequeño error.

De verdad que lo de tamara gorro es digno de estudio https://t.co/vYJvyqCdsz — Yasir (@yaasiir5) 3 de diciembre de 2023

Esto es fake o es real? De ella me lo espero todo — miki c mora (@mikcmora) 3 de diciembre de 2023

No se cansa de hacer el ridículo🤣 — Alba (@albacastillo45) 3 de diciembre de 2023

"Eterna CHONCA VELASCO", escribía en un storie de Instagram acompañando el mensaje con una estrella sobre un fondo negro.

La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' se equivocaba al escribir nombre de la actriz. Un lapsus que los usuarios de X no han pasado por alto. "Es que de verdad… De donde no hay no se puede sacar", "No se cansa de hacer el ridículo", o "Lo de Tamara Gorro es digno de estudio", fueron algunos de los tuits más repetidos.

Cuando ya habían pasado más de 9 horas de la publicación, decidía borrarlo y no añadía nada más. Como si nada hubiera pasado. Pero ya era demasiado tarde, y el error se había viralizado por las redes sociales.