El joven artista visual Prince Gyasi, de 28 años, se ha convertido en el primer fotógrafo negro del famoso Calendario Pirelli. El nuevo almanaque, además, presenta en esta ocasión modelos también negros (algo que ya ocurrió antes, en 2018) en una especie de oda reivindicativa al “black power”.

Así, entre los artistas más conocidos que aparecen están la modelo Naomi Campbell (en el que es ya su quinto Pirelli), los actores Idris Elba y Angela Bassett, o la joven poetisa y escritora Amanda Gorman. Es la primera vez desde su lanzamiento en 1964 que el calendario Pirelli ficha a un fotógrafo negro y de origen africano.

La compañía de neumáticos le llamó para una toma de contacto en Nueva York. Enseguida cogió un vuelo desde Los Ángeles y se plantó en la reunión. Y todo salió bien. Para Prince Gyasi era una oportunidad muy importante, casi con un matiz histórico y de ruptura de barreras. “Se trata de abrir la puerta, abrir las compuertas”, explicó el artista durante la presentación en Londres, el miércoles, del famoso calendario. “Si yo abro esta puerta, pero luego se cierra otra vez no tendrá sentido. Hay que ver lo que viene después. No so es tener el título de ‘ser el primero en’... para mí significa una oportunidad para las personas que vienen después, para que la puedan aprovechar”, subrayó.

El tema del calendario de este año es la atemporalidad (’Timeless’) y quizá la imagen que mejor lo representa es la sesión de Naomi Campbell, espléndida, junto a un reloj derretido como los de Dalí.