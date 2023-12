Rocío Flores es una luchadora, de eso no hay duda. La primogénita de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no ha tenido una infancia fácil y a ello hay que sumarle los altibajos de su etapa adulta con su trabajo como colaboradora de televisión.

Flores pasó de participar en programa como Supervivientes o formar parte del equipo de Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco a tener que lidiar con su salida de la cadena y las consecuencias de la docuserie "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

Además, en el ámbito familiar tuvo que vivir la separación de Antonio David Flores con Olga Moreno, la que había sido su pareja y su familia durante 20 años y ser testigo de la complicada relación (sobre todo a nivel mediático) con Marta Riesco y su posterior ruptura.

Problemas médicos

Pero la mayor de los Flores siempre ha sabido salir adelante y ahora se está labrando un futuro profesional en Farmasi, un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios. "Hace mucho tiempo, comenzamos nuestro viaje como fabricante de productos farmacéuticos en el año de 1950 con nuestro fundador, el Dr. Tuna, pero a medida que pasaba el tiempo, nuestro negocio evolucionó hacia la fabricación de cosméticos", explican. "Si desea comprender verdaderamente la herencia de Farmasi, debemos verlo como 2 entidades separadas. La primera es nuestra empresa de fabricación de última generación. Contamos con una de las plantas integradas de fabricación de cosméticos más grandes del mundo, ubicada en Estambul, Turquía, en un entorno ecológico. La fabricación integrada significa que no solo producimos el producto a granel, sino que también producimos la mayor parte de nuestros propios empaques internamente, y obtenemos nuestras aguas de los pozos ubicados dentro de nuestras instalaciones. En su mayoría estamos rodeados de un hermoso entorno verde. Hasta la fecha, hemos formulado miles de productos, lanzado más de 2.000 productos y enviado nuestros productos a más de 125 países de todo el mundo".

Ahora, Rocío Flores ha dejado algo preocupados a sus seguidores con un llamativo mensaje que ha publicado en sus stories de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 750.000 followers.

"He salido del médico y sinceramente he pasado un poco de miedo, siempre me preocupo mucho por la salud de las personas de mi entorno, pero no tanto de la mía, al salir de ahí mi cabeza me ha hecho un click y es que no somos conscientes de la importancia de nuestra salud, la importancia de hacernos revisiones siempre! Cuidar y cuidaros mucho y sobre todo ser conscientes de que sin salud no somos nada".

No se sabe qué puede padecer la nieta de Rocío Jurado, pero, desde luego, ha salido asustada y ha aprovechado sus redes sociales para pedir a toda su comunidad que no de la espalda a los problemas que puedan sufrir y que la prevención es el mejor de los medicamentos.