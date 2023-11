Marta Ortega sigue revolucionando Zara. Este jueves 30 de noviembre el buque insignia de Inditex acaba de lanzar su primera línea de cuidado capilar con una doble colaboración de famosos: el peluquero de moda de las estrellas, Guido Palau, y la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.

Este primer kit de productos para el cabello es tan solo un adelanto de una gama más amplia prevista por el gigante de la moda para 2024. De esta forma, la sección 'beauty' de Zara sigue ampliándose, tras la llegada, primero, de perfumes, luego maquillaje y ahora, cabello.

El innovador y vanguardista estilista británico es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Ha trabajado con lo más granado del mundo de la moda, desde los fotógrafos Richard Avedon a Steven Meisel a diseñadores como Helmut Lang o el desaparecido Alexander McQueen. Ha colaborado también con muchas marcas, desfiles, sesiones editoriales y campañas publicitarias. También ha sido director creativo global de Redken.

Su propuesta para Zara tiene un espíritu festivo, ideal para las próximas celebraciones navideñas.

Ideal para Navidad

'Glitter in Gold, Make-Up for your Hair' es un 'kit' de cabello compuesto por cuatro productos para elevar cualquier 'outfit' sofisticado. Son dos productos para estilizar el pelo en tonos dorados y dos accesorios.

"Como profesional con gran trayectoria en el mundo de la peluquería, trabajo con productos muy potentes de gran fijación, pero creo que el público busca productos que no aporten peso, engrasen o sean pegajosos y difíciles de retirar. Creo que la clave es que los productos cumplan su misión, pero que sean prácticos y fáciles de usar", dice Palau.

El cuarteto

'Gel Gold' enfatiza el brillo y permite conseguir un efecto más o menos intenso añadiendo una mayor o menor cantidad de producto. "Me gusta aplicarlo directamente con los dedos o añadiendo un poco de producto sobre la palma de mi mano, y distribuirlo a través del pelo, o simplemente aplicarlo en la punta de mi dedo y deslizar suavemente el producto sobre el cabello", explica el estilista, que también lanza 'Spray Gold Glitter' ("sofisticado, sutil y aporta el toque final perfecto").

Los dos accesorios son los siguientes: las Horquillas Gold, "con una gran sujeción que no se caen del pelo. Es, quizá, el accesorio más sencillo y, sin embargo, el resultado que aporta es tremendamente estético y sofisticado", asegura; y por último, el Peine Gold, de púas amplias para poder usarse en diversos cabellos, tanto en lisos como rizados, húmedos o secos. "Es muy práctico y no se enreda con el pelo", asegura su creador.

Kaia 'in Gold'

La campaña de lanzamiento cuenta también con la modelo Kaia Gerber. Los dos, que se conocen desde la primera sesión editorial de la hija de la 'top' Cindy Crawford, comparten varios vídeos en los que presentan el Glitter in Gold. "Me encanta Kaia. Ella representa a Zara Hair como nadie, tanto por su discurso como por su parte más aspiracional. Y quiere divertirse con su pelo".

"No confío en nadie tanto como en Guido cuando se trata de mi pelo", asegura entre risas Gerber