En plena cuenta atrás para el estreno de nuevo y esperadísimo proyecto, "Isabel Preysler: Mi Navidad" -un docurreality donde podremos ver por primera vez cómo se viven las fechas más familiares y entrañables del año en la mansión que la 'reina de corazones' posee en la urbanización Puerta de Hierro- Isabel Preysler ha organizado una soprendente merienda en su residencia.

Y entre los invitados en esta ocasión no han estado ni sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer, ni nadie de su exclusivo y selecto círculo, sino rostros televisivos muy populares que todos podemos ver a través de la pequeña pantalla a diario.

Presentadoras como Susanna Griso o Anne Igartiburu, y tertulianos como Aurelio Manzano, Pilar Vidal, Rosa Villacastín, Beatriz Cortázar o Cristina Tárrega, que nos han dejado sin palabras asistiendo este lunes a una 'cumbre' muy especial en la casa de la socialité a la que les vimos llegar ilusionados y con la mejor de sus sonrisas.

El motivo de esta reunión en la que Isabel Preysler ha convocado a alguno de los pesos pesados de la crónica social en nuestro país es ver con ellos algunos fragmentos de su documental en 'Disney+' y promocionar este proyecto tan importante para ella antes de su gran estreno, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre.

"Es todo secreto y no puedo contar nada, pero creo que vas bastante acertada. Caliente, caliente" ha apuntado Susanna Griso con una sonrisa a su llegada a la mansión de la filipina, cuando le hemos preguntado por el motivo de esta cumbre de rostros televisivos. "Isabel en las distancias cortas es igual que en las largas, encantadora" ha confesado.

Menos 'discreta' se ha mostrado Pilar Vidal, que nos ha contado que este año Isabel, que es "muy familiar para todo y para la Navidad más", pasará estas fechas "en Miami con toda su familia. Está muy ilusionada". "Celebrarlas sin pareja es lo mejor que le ha podido pasar, a veces es mejor estar sola que mal acompañada, y no la he visto nada apenada, al contrario, creo que está liberada y más guapa que nunca y muy feliz" ha añadido, dejando claro que este año no echará de menos en absoluto a Mario Vargas Llosa.

"Espero tomar un Ferrerito Rocher, no me vendría mal" ha bromeado Cristina Tárrega a su llegada a la cita con Beatriz Cortázar.

"Hemos tenido la oportunidad de ver un pedacito de lo que va a ser ese documental que va a sacar Disney, es maravilloso. Ya os puedo adelantar que vais a ver una Isabel muy diferente, muy cercana y, sobre todo, muy divertida y entrañable. Creo que os va a sorprender a todos" ha revelado Aurelio Manzano tras la reunión, adelantando que "casi toda la familia" de la 'reina de corazones' "aparece en ciertos momentos del documental".

"Ella está estupenda, está muy bien. Yo creo que el amor lo tiene un poco apartadillo y, de momento, está centrada en sus nietos, que son su debilidad y lo vamos a ver en el documental, y también en estos proyectos que está haciendo. Y nada, la verdad es que ha sido entrañable y yo creo que la gente va a conocer a una Isabel que no ha visto" ha añadido el colaborador.

En la misma línea se ha mostrado Anne Igartiburu, encantada tras haber podido disfrutar de varias horas con Isabel Preysler en su residencia: "Ha sido un momento muy bonito. Hemos estado muy a gusto y ella está estupenda".