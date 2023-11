Desde hace ya unos meses Olga Moreno desapareció por completo de los medios de comunicación. El pasado mes de agosto concedía su última entrevista en la revista 'Semana' donde anunciaba su divorcio de Antonio David Flores y se deshacía en halagos hacia el que en ese momento era su pareja, el representante Agustín Etienne.

"Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz. A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente", declaraba por aquel entonces Olga.

La exsuperviviente anunció que cerraba su negocio en Málaga y se trasladaba a Madrid para empezar una nueva vida con su pareja. Una vida alejada de los platós de televisión porque, hasta ese momento, estaba vetada en Mediaset España. Todo parecía idílico hace tres meses, pero ahora quizá no lo sea tanto.

Tal y como ha compartido la cuenta de Instagram @lacuernis, la relación entre Olga Moreno y Agusín Etienne pudo haber llegado a su fin.

El representante la ha dejado de seguir en Instagram y el motivo no podría ser otro que una posible reconciliación con Antonio David Flores. La expareja fue captada por varias personas en una actitud cariñosa hace apenas unas semanas.

Después de su encuentro, Antonio David Flores compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales que podría esconder una reconciliación entre ellos.

Por el momento ninguno se ha pronunciado al respecto, pero sí que lo han hecho las redes sociales y son varios los usuarios los que apuntan a que todo esto podría tratarse de una estrategia para convertirse en concursantes de 'GH DÚO', el reality de parejas que Telecinco está preparando para el próximo año.