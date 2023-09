Ana Obregón es, sin discusión, uno de los rostros que más polémica ha generado en el último año. Tras el nacimiento de su nieta, la bióloga fue el foco de un sinfín de noticias especulando sobre el origen de la niña, tertulias sobre su estado de salud y algún que otro enfrentamiento mediático con Alessandro Lequio.

Ahora, las aguas parecían haberse calmado un poco, pero, con la llegada de septiembre, la actriz está realizando una gira por diversos platós de televisión que ha vuelto a revolverlo todo. El pasado miércoles era Carlos Sobera quien llegó a soltar unas lágrimas ante todas las desgracias que escuchó narrar a Ana Obregón. Ahora, ha sido Joaquín, en 'El Novato', quien la ha recibido para escuchar su historia.

En su visita al programa del ahora exfutbolista, la actriz se desnudó en cuerpo y se atrevió a hablar por primera vez de algo que nunca se había atrevido a decir en televisión: intentó suicidarse.

Ana Obregón intentó suicidarse

La entrevista no iba por ahí, sino que Ana Obregón se dispuso a narrar lo que supuso para ella el cumplir el deseo de su hijo: "Es lo que me ha perdonado la vida vida. Había dos soluciones: quitarme la vida o cumplir su deseo".

Ana quiso explicarse sobre estas contundentes palabras y el día posterior al recibimiento de la noticia de la enfermedad de su hijo: "Llegué al apartamento que tenía en Barcelona. Había cogido una tercera planta y el día anterior nos habían dicho que no tenía solución. Miré desde el tercero y dije: "No es suficiente altura". Entonces me cambié al séptimo. Tenía todo pensado, pues no podía aguantar el sufrimiento y el dolor".

Insistió en que en aquel momento era totalmente consciente de las consecuencias de lo que estaba haciendo, pero que solo pensaba en acabar con el dolor: "Dije que si le pasaba algo a Aless, me iría con él. Me encerré, salí al balcón y no tenía miedo, porque me quería ir con él. Alcé una pierna y justo llamaron a la puerta, era Alessandro. Me hizo volver a una realidad que no soportaba, pero me salvó la vida".

Ese día decidió que cumpliría las últimas voluntades de su hijo, sobre todo tras las palabras que le había dicho el padre de su hijo: "Ana, acuérdate de lo que te dijo Aless. Tienes una última voluntad". "Cómo no la voy a cumplir", concluyó el relato Ana Obregón.