La pareja que forman Christian Gálvez y Patricia Pardo dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

"La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió."

"'Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad''. El Principito”, Antoine de Saint-Exupéry", terminaba escribiendo el presentador.

La noticia ha generado un sinfín de reacciones. La publicación se ha llenado de mensaje de muchos rostros conocidos que le desean lo mejor a la pareja. Y unas horas más tarde llegaba también una de las respuestas más esperadas. Almudena Cid, la que fue mujer del presentador durante más de 14 años, se pronunciaba en sus redes sociales con un contundente mensaje en el que respondía a un mensaje de la editorial Espinosa.

"Almudena Cid tiene que leer la historia de Consuelo de Saint-Exupéry para que se cierre el círculo", rezaba el tuit en el que se mencionaba al mismo autor que el presentador escogió para comunicar la noticia de su nuevo matrimonia y su futura paternidad.

"Gracias. Yo os recomiendo el mío, ‘Caminar sin punteras’. Fue muy terapéutico escribirlo", zanjó la gimnasta.

Ahora ha sido su madre, Mina Tostado, la que ha querido pronunciarse sobre lo sucedido. La exsuegra del presentador ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram con un bonito poema dedicado a su hija con un mensaje muy claro.

"Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", escribió.