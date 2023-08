Marta Riesco lleva ya varios meses apartada de la televisión, pero no ha dejado de acaparar titulares. La periodista se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de las redes. Utiliza su cuenta de Instagram como un portal a través del que se comunica con sus seguidores y se sincera sobre sus mejores y sus peores momentos.

Cada día comparte con sus seguidores sus recetas, aventuras y sus rutinas de la 'operación buenorra', el entrenamiento con el que lleva varios meses y que asegura que le está sanando tanto a nivel físico como mental.

También es frecuente que la periodista publique algunos de los cientos de mensaje que recibe en su perfil de Instagram. Lo cierto es que no suele hacer distinción y sube tanto los buenos como los malos, pero está vez, lo que mostró a sus seguidores les dejó de lo más sorprendidos.

“Estaba yo tan tranquila en esta que es mi vida cuando, de repente, me ha llegado un mensaje que me ha llamado mucho la atención y es que, he ligado”, les explicó a través de varios stories.

"Hola Marta. ¿Cómo estás? Me encanta tu corte de pelo, eres muy sensual. Prefiero decirlo aquí que comentar, jeje. Puedes pasar por mi cuenta...", fue el mensaje que ella misma compartió como prueba.

Antes de desvelar lo que había ocurrido, dejó una pequeña encuesta en la que daba varias opciones: granjero, futbolista, actor o finalista del premio Planeta. Marta Riesco ha tenido en ascuas a sus seguidores antes de desvelar que la identidad de la persona que se encontraba tras el mensaje era un finalista del premio Planeta.

“Me ha escrito, a mí. Sí, a Marta Riesco. Un finalista de un premio Planeta”, revelaba, “¿Cómo os quedáis?”, preguntaba.

Marta Riesco suma así un nuevo admirador mientras continúa disfrutando de su soltería tras su polémica ruptura con Antonio David Flores.