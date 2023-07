La paternidad de Bertín Osborne a los 69 años ha sorprendido a propios y extraños. El presentador de 'Mi casa es la tuya' volverá a ser padre por sexta vez el próximo invierno. Una noticia que ha generado una gran sopresa y sobre la que el presentador se ha pronunciado a las pocas horas.

"No ha sido un niño buscado ni deseado", aseguró el cantante en una conversación con Beatriz Cortázar. Según la periodista, este embarazo se trata de "un accidente que pasan todos los días en una relación aunque se tomen las medidas de protección necesarias", desvelando unas palabras muy claras y directas del artista: "Que nadie piense que no va a asumir su responsabilidad, que él va a asumir toda la responsabilidad de este bebé que va a nacer".

Cabe destacar que su relación con Gabriela comenzó hace pocos meses y él aún no la había oficializado públicamente. De hecho, Bertín Osborne solo tiene buenas palabras hacia ella, según Cortázar: "Es una chica estupenda, cariñosa, simpática, trabajadora y honrada pero no estoy enamorado".

'Ya es mediodía' se ha puesto en contacto con Gabriela Guillén para conocer se encuentra a raíz de la noticia. “Me encuentro bien, pero no voy a decir nada. Me quiero mantener al margen”, explicaba en la llamada que le hizo el programa. “Lo que haya salido, lo habrán hecho con alguna intención”.

“No voy a desmentir ni a afirmar nada, me voy a mantener en mi anonimato y en mi vida privada, que es la que me importa. Quiero tranquilidad ahora mismo”, zanjaba.

Por su parte ‘El programa de Ana Rosa’ ha conseguido indagar un poco más en su reacción a través de Pepe del Real. "Ella dice que no quiere pronunciarse, pero no desmiente la noticia. El embarazo lo llevará de una forma discreta y en privado”, aclaraba el periodista. “No quiere ser personaje público, no quiere hablar y lo que tenga que aclarar, si hay algo que aclarar, lo hará en su día”.