Carmen Lomana llevaba un tiempo alejada de la televisión. Desde hacía un tiempo la socialité se había convertido en una colaboradora habitual de 'Espejo Público' y hacía varios días que no se dejaba ver en el plató de Susanna Griso.

Esta mañana la empresaria regresó al programa para desvelar el motivo de su sonada ausencia. La realidad fue que Carmen Lomana tuvo que ser intervenida a raíz de un bulto que le descubrieron. "Lo noté este vrerano y no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme... Las mujeres nos tocamos más esta zona, pero no le hice ni caso", empezó contando.

"Hace menos de un mes se lo enseñé a una amiga que me dijo '¿pero tú estás loca? Inmediatamente al médico'. Me hicieron una resonancia, una punción y dijeron: 'Es un tumor de carótida que es muy grave y si no te lo cogemos a tiempo haces metástasis por el cerebro'", confesó.

"Otro de los problemas de esto es que, al tener tantos nervios por aquí, me podía haber quedado con la cara completamente torcida", apuntó Carmen Lomana antes de desvelar como fueron los días previos a su intervención. "Yo estaba muy animada, quería estarlo. Pero cuando me vinieron a buscar, me rompí. Empecé a llorar de angustia, de miedo, de pensar que a lo mejor no salía... Con una anestesia general y todo esto, que era muy alarmista. Me habían hecho ya una punción, no daban células malignas, pero luego han sacado una pelota de dentro."

"En este caso, la carótida no duele. Yo tenía un bulto y pensaba que era de grasa, pero va creciendo y cuando te das cuenta tienes el cerebro con metástasis", reflexionó. "Desde aquí, hacer un llamamiento. En el momento que veáis algo raro en vuestro cuerpo... Un tumor no tiene por qué llegar a crecer, pero en este caso, aunque era relativamente pequeño, creció hacia dentro. Y ese es el problema. Si hubiera estado un poco más, esto termina en un cáncer".