Las criptomonedas estaban viviendo el mejor momento de su historia y decenas de celebridades no dudaron en aceptar millones de dólares para promocionar la emergente economía digital que prometía ser el futuro de las finanzas. Sin embargo, 2022 trajo consigo un desplome del mercado que evaporó más de 2.000 millones, arrastrando a miles de inversores y poniendo en cuestión a todos esos famosos que habían predicado las bondades del sector.

Mientras sus compañeros se apuntaban al carro, la artista estadounidense Taylor Swift rechazó una oferta de unos 100 millones para publicitar la malograda FTX, una de las mayores plataformas de intercambio de criptodivisas del mundo, que se declaró en bancarrota a finales del año pasado tras un potencial caso de fraude en la gestión de los activos.

Así lo explicó ayer al medio digital 'The Block' el abogado Adam Moskowitz, autor de la demanda contra celebridades como la estrella del fútbol americano Tom Brady, la leyenda del baloncesto Shaquille O'Neal o el actor y humorista Larry David. La demanda colectiva, que también apunta a otras 12 personalidades mediáticas, las acusa de promover la venta de valores no registrados. Es por eso que reclama 5.000 millones de dólares de compensación.

Malas prácticas

Moskowitz aseguró que Swift fue de las pocas artistas que actuó con prudencia y, antes de aceptar el acuerdo, decidió comprobar si podría estar infringiendo la ley al convertirse en imagen publicitaria de FTX. "La única persona que encontré que lo hizo fue Taylor Swift. En nuestro descubrimiento, Swift realmente les preguntó: '¿Pueden decirme que estos no son valores no registrados?'", explicó el abogado, que añadió que la mayoría de famosos no actuaron del mismo modo.

El multimillonario Elon Musk aseguró no estar sorprendido con la actitud responsable de la célebre cantante pop. "Taylor es inteligente y su padre es un reputado banquero de inversiones", señaló en Twitter, red social que dirige.

Moskowitz también encabeza demandas colectivas contra otros famosos que promocionaron plataformas de criptomonedas como Binance, la mayor plataforma de comercio del planeta, o Voyager Digital, que se declaró en bancarrota el 5 de julio del año pasado. Celebridades como Kim Kardashian ya han tenido que pagar cuantiosas multas por no informar de su actividad publicitaria. Puede no ser la única.