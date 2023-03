O escritor e colaborador de FARO Antonio García Teijeiro prentou onte na libraría Librouro de Vigo “O poder da fraxilidade”, un poemario para o público adulto escrito durante a pandemia, versos como coitelos que falan da fraxilidade humana e da incerteza da vida. Na mesa, organizada polo Ateneo Atlántico, estiveron co autor An Alfaya, autora do limiar, e Edurne Baines directora da editorial Belagua, que publica o libro. A nota musical do acto puxérona os irmáns Alberto e Andrés Cunha.