Isabel Pantoja está de vuelta y no sólo en los escenarios. La tonadillera ha roto su silencio después de cuatro años concendiendo una entrevista a la revista ¡Hola! donde repasa sus cincuenta años de carrera profesional y habla de cómo se encuentra actualmente tras la reciente muerte de su madre.

"Nunca he celebrado mi carrera y, modestia aparte, creo que ahora que cumplo 50 años en la música, me lo merezco. Y también todos los que han luchado conmigo, aunque la persona más importante, mi madre, ya no esté", señala.

La artista no ha podido evitar emocionarse al hablar de su madre. "No hace falta decir que mi madre ha sido, es y será para siempre una gran señora", apunta. "Estuvo en silencio toda su vida y en silencio se fue. La echo de menos cada segundo".

"Lo estoy pasando muy mal, aunque no queda otra que seguir, porque el público valora mucho que estés cantando, a pesar de que esté pensando en mi madre y en mi hermano del alma, que se fue hace solo dos meses y medio. Es duro, pero la vida de los artistas es así", confiesa.

"El show tiene que continuar, pero para mí dura eso, lo que es el show. Y luego estoy en mi casa. Yo me tengo que curar... Es que cada uno lleva el duelo como lo siente. No siento salir a la calle, a no ser que sea trabajo. No tengo ganas", confiesa.

Además también asegura que hoy, "nada" le puede arrancar una sonrisa. "Pero bueno, a lo mejor mañana, que es otro día, puede ser que sí. Pero hoy, precisamente, nada".

En cuento a su posible retirada, la tonadillera ha hecho una sorprendente confesión. "Varias veces he pensado en ella, pero sale el ave fénix. Y yo no puedo dejar a mi público así. El día que diga que me retiro, es para no volver", sentencia mientras anuncia que está invitada al Baile de la Rosa en Mónaco.