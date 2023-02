Cristina Pedroche ha entrado en la segunda mitad del embarazo y ha querido celebrarlo por todo lo alto con sus seguidores. Durante este tiempo les ha ido haciendo partícipes de la evolución de su tripa, sus reflexiones y sobre cómo se va encontrando.

Ahora ha dado un paso más y ha desvelado el sexo de su bebé con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. Con una imagen de tres mariposas, la presentadora ha publicado una "carta" a su bebé con Dabiz Muñoz.

"No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos, pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", comienza diciendo.

"A veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte. Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo."

"Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe", le dice.

"Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero, hija", termina diciendo mientras confirma que el bebé que espera junto al chef es una niña.

Una revelación que ha llenado su post de mensaje bonitos y de enhorabuena por parte de amigos y sus millones de seguidores.