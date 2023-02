El futuro laboral de Marta Riesco en Telecinco vuelve a peligrar. Después de haber conseguido un puesto en 'Fiesta' tras sus idas y venidas motivas por su férrea defensa de Antonio David Flores y sus supuestas mentiras sobre Rocío Carrasco, la periodista sufre un nuevo revés.

La reportera ha vuelto a ser apartada de la televisión después de protagonizar un tenso enfrentamiento durante un photocall con Cristina Porta en 'Sálvame'. Marta Riesco dificultó mucho el trabajo de su compañera y generó unos cuantos momentos de tensión que le han costado el puesto.

"Mi programa me comunica que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa", comunicaba ella misma a través de los stories de Instagram. "Lo denuncio públicamente, aunque tenga consecuencias, porque creo que la gente tiene que saber lo que estoy viviendo y lo complicado que ha sido este año para mí", añadía. "Culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir".

Cristina Porta hundiendo a Marta Riesco, muy buena nena ganaste puntos #yoveosalvame pic.twitter.com/kHOIVS8Pm0 — Luisito SMC✈️💫 👠. (@suexcunmolinero) 1 de febrero de 2023

Ante el mal momento que está pasando, Antonio David Flores ha querido mostrarle públicamente su apoyo a través de sus redes sociales. "Lo que llevas sufriendo durante los últimos meses es inaceptable e incomprensible por parte de un medio de comunicación que abandera causas según les interesa en su negocio", empieza diciendo junto a una fotografía de ambos.

"Son la fábrica de la manipulación. Imponen el pensamiento único. Son especialistas en distorsionar la realidad y en incitar a su público al odio, al acoso y a destrozar las vidas de las personas, engañándolos a todos vilmente cuando son los que más tienen que ocultar", dice sobre la productora que también le despidió a él. "Son el ejemplo de una organización criminal nunca antes vista en televisión por lo que van a tener que responder ante la justicia."

"Marta, quiero verte pronto recuperada. Quiero que vuelvas a ser la persona fuerte y luchadora que eres. Ahora más que nunca. Que vuelvas a darnos lo mejor de ti. Que nos hagas reír. Que nos des amor", dedicó.