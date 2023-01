La gurú del orden Marie Kondo (38 años) sigue exprimiendo el limonero y ha publicado un libro en el que presenta un nuevo método para organizar los espacios de manera eficiente. Pese a garantizar “un estilo de vida ideal”, la reina del estilo de vida japonés se ha bajado de la perfección que la ha aupado a la cima mediática y ha reconocido que el orden en su casa ya no es una prioridad para ella. “Me he dado por vencida”, afirma. Kondo, protagonista de un reality de Netflix, admite que tener una casa ordenada y minimalista es muy complicado de conseguir con la maternidad. “Está desordenada, pero siento que la forma en que paso mi tiempo es la correcta en este momento en esta etapa de mi vida”, dijo en The Washington Post. La experta detalla que su vida experimentó un “gran cambio” después de tener a su tercer hijo en 2021. “Hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero me he dado cuenta de que lo importante para mí es disfrutar del tiempo con mis hijos”, desgrana Kondo.