Periodistas de la agencia Europa Press hablaron ayer en exclusiva con el cantante Sebastián Yatra, que está pasando las Navidades en Madrid, quien, amable, desmintió un supuesto romance con la cantante catalana Aitana y dejó claro que lo único que le une a ella es una bonita amistad: “No, no, somos solo amigos. Muchas gracias. Feliz Navidad”, dijo tímidamente tras disfrutar de una comida en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital. De hecho, Aitana ha publicado fotos de ellos con amigos por Madrid. Consciente de que se ha publicado que él habría sido el detonante de la ruptura de la cantante de Once razones y el actor Miguel Bernardeau, Yatra ha aclarado que no, negando que haya tenido algo que ver en la decisión de Aitana: “No, no, nada, muchas gracias”. Esta misma semana se ha sabido que la cantante barcelonesa ha decidido poner tierra de por medio –vivía muy cerca de los padres de su exnovio– y se ha comprado una espectacular propiedad en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, en donde se instalará tras hacer reformas para dejarla a su gusto.