La portada de la revista 'Lecturas' de el pasado miércoles sorprendía a todos anunciando que Aitana y Miguel Bernardeau habrían puesto fin a su relación tras cuatro años de amor. Según la publicación, las grabaciones de 'La última', la serie que la pareja ha protagonizado, les habrían pasado factura y el actor ya habrían abandonado la casa que ambos compartían.

Unas horas más tarde de que saliera a la luz la información, Aitana acudió a la fiesta de Navidad de Vogue & Yves Saint Laurent, donde tuvo que enfrentarse a la prensa con las preguntas sobre su relación sentimental.

Tras explicar que estaba en plenos ensayos para su fin de gira el próximo 20 de diciembre en el Wizink Center, la cantante, dando muestras de su habitual amabilidad, respondió con educación: "Sabéis perfectamente que yo no hablo de mi vida y no va a ser un día distinto", sentenció.

"Sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar. No me grabáis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las 3, a las 4 de la mañana, hombres... Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Tengo mucho miedo cuando hacéis fotos a mi casa por fuera o cuando grabáis”, suplicó.

— P A N T H E R (@pantherXshadee) 14 de diciembre de 2022



“Estoy aquí para calmar las aguas” pic.twitter.com/C2obQrh2Eu — P A N T H E R (@pantherXshadee) 14 de diciembre de 2022

"Necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal. Y es lo que quiero, que me ayudéis. Y por eso he venido también aquí para calmar las cosas y para deciros que me ayudéis respecto a eso, no me grabéis en casa. Entiendo que me tenéis que grabar en la calle. Es un rollazo, pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay, pero no me grabéis en casa, os lo suplico, por favor”, recalcó.

"Estoy muy bien, no os preocupéis", quiso tranquilizar a los presentes pero sin dar más detalles sobre su relación con el actor.