Ashton Kutcher ha concedido por primera vez una entrevista con su hermano gemelo Michael en el episodio de estreno del programa “The checkup with Dr. David Agus”, de Paramount Plus, en el que el doctor Agust, colaborador médico de CBS News, que dirige el programa, habla con las estrellas sobre cuestiones médicas complejas y profundiza en cómo han afectado a sus vidas y a las de sus familiares.

En el programa, el actor, de 44 años, no puede evitar romper a llorar al hablar del vínculo inquebrantable que le une a su gemelo, que nació con parálisis cerebral y tuvo que recibir un trasplante de corazón con apenas 13 años.

En el episodio de Kutcher, que se emitió el martes, se ve a los hermanos gemelos compartiendo un emotivo momento en el sofá, en el que Michael agarra las manos de Kutcher mientras éste se seca las lágrimas. “Nuestra madre no sabía que estaba embarazada de gemelos. Cuando se dirigían al hospital, nuestra hermana mayor Tausha le dijo: ‘Tráeme uno a casa también”, empieza relatando la estrella de El efecto mariposa.

Diferencias de peso

El día de su nacimiento, cinco minutos después de nacer Ashton hizo su aparición Michael. Las diferencias entre los dos bebés eran notables: Ashton pesaba más de cuatro kilos y el pequeño Michael, un kilo y 800 gramos.

“Mis padres realmente no sabían si sobreviviría toda la noche”, contó el propio Michael en una entrevista en 2015 para “Great day” de KCW, en la que explicó que estuvo un mes ingresado en el hospital. El gemelo de Ashton nació con una leve parálisis cerebral, que con los años se fue haciendo visible. “A los tres años, mi madre se dio cuenta. Veía a Ashton desarrollarse a un ritmo mucho más avanzado que yo”, señala Michael. “Lentitud, me faltaba algo de habilidad motora, mi habla. Realmente podía ver que había diferencias. Me estaba quedando atrás”, reconoce. A Michael se le diagnosticó a esa edad un caso leve de parálisis cerebral que afecta el lado derecho, la movilidad y la visión.

Sus padres le inculcaron que podría lograr todo aquello que se propusiera y nadie en su familia hizo diferencias entre los hermanos, simplemente se referían a que mientras él era bueno en algunas cosas, su hermano lo era en otras. Pese a todo, las diferencias eran evidentes, la pérdida auditiva, el impedimento del habla, y no pasaron desapercibidas para sus compañeros de escuela, pero Ashton siempre protegía a su gemelo e intentaba que fuera uno más en los juegos.

De hecho, en una entrevista con el programa “Today”, Michael llegó a contar que Ashton solo aceptaba ir a dormir a casa de un amigo si su hermano también estaba invitado. “Quería que me trataran con respeto. Y eso significó mucho para mí”, afirma Michael.

“Compartíamos ropa. Nos pegábamos y peleábamos como locos. Casi le rompo el cuello una vez”, cuenta el actor, pero las discusiones pasaron a un segundo plano cuando descubrieron que el corazón de Michael era muy grande y necesitaba un trasplante. Le dieron de tres a cuatro semanas de vida. Durante el tiempo que estuvo ingresado en el hospital Ashton no se separó de su lado.

El intérprete llegó a pensar que si alguien era compatible con su hermano era él y así se lo comunicó a sus padres: “Tomad mi corazón”. “Lo dijo con sinceridad. Tenía muchas ganas de dárselo a su hermano”, señala el Dr. Agus durante la entrevista difundida en Entertainment Tonight. “La persona que más amaba en el mundo, su hermano, estaba pasando por esto y no podía permitirlo. Finalmente, encontraron un donante para Michael y recibió el trasplante de corazón. Dos años después, desarrolló un coágulo de sangre y tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto. La enfermedad de su hermano se convirtió en la única preocupación de Ashton, que luchaba por encontrar soluciones e informarse de los avances sobre su dolencia cardiaca.

Durante su segundo curso en la universidad invitaron al actor a un concurso de modelos y por casualidad comenzó así su carrera posando. “Mi hermano en vallas publicitarias, modelo de ropa interior para Calvin Klein”, recuerda Michael. Si bien él siempre había estado orgulloso de él, los celos le jugaron una mala pasada. “Hubo un momento en el que vi que él recibía más atención que yo y eso me llevó a un punto en el que estaba celoso”, reconoce Michael y durante años estuvieron algo distanciados.

Grave dolencia superada

En la parte final del programa, Ashton Kutcher también se sincera con el Dr. Agus sobre su lucha contra una rara enfermedad potencialmente mortal. En el programa “Running wild with bear Grylls”, de National Geographic, reveló en agosto que padecía una rara forma de vasculitis, una enfermedad autoinmune potencialmente mortal que provoca inflamación y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Le dijo a Grylls que la vasculitis le afecta a la vista, el oído y el equilibrio y que se sentía “afortunado de estar vivo”. “Cuando tienes este cara a cara con la muerte te bloqueas instantáneamente en qué estás haciendo con el día de hoy”, dice más adelante.

Sin embargo, el protagonista de “Jobs”, asegura que pudo “recuperarse completamente” de la enfermedad, pero que le llevó un año “volver a construirlo todo”.