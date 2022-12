La actriz Ester Expósito (Madrid, 2.000) siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces gallegas. Desde su fulgurante irrupción en la serie 'Élite', ya son varias las entrevistas en las que la intérprete se ha recreado en los buenos recuerdos que ha atesorado veraneando en Viveiro, el pueblo de su madre. Cada año, en temporada de vacaciones, comparte con sus millones de seguidores en Instagram lo bien que se lo pasa recorriendo el norte de Galicia con los amigos de su infancia.

Esta misma semana volvió a acordarse de algunas de sus mejores vivencias gracias a una gallega, Carolina Iglesias (@percebesygrelos). La cómica invitó a la actriz a su programa "El Carolate" y no perdieron la ocasión para hablar de una de sus cosas favoritas: las verbenas.

"No me siento afortunada por mi profesión, me siento afortunada por las fiestas que me he pegado en mi pueblo de Galicia", explicó Ester Expósito. Carolina Iglesias, que también confesó que veraneaba en Foz, al lado de Viveiro, preguntó por las mejores canciones en las verbena y la intérprete se decantó por las bachatas, en especial la que se titula "Me emborracharé". También dijo que le encantaban las versiones de Fito & Fitipaldis que hacen las orquestas. Por último, la protagonista de "Venus", la película que está promocionando, confesó que dos de sus amigos siempre se suben al escenario de la verbena y los terminan echando.