Tras unos meses de lo más amargos, Ana María Aldón mira hacia el futuro con ilusiones renovadas. La colaboradora de Telecinco acaba de dar carpetazo a su relación con Ortega Cano, padre de su hijo, con el que ha vivido momentos amargos tanto en los platós de televisión como de puertas para adentro.

Así, Ana María muestra una cara más amable en los programas en los que participa, como en 'Fiesta', de la misma cadena, y en el que se la ve más participativa y animada, algo que no ha pasado desapercibido entre colaboradores y espectadores. Y es que, al parecer, Ana María podría tener una nueva ilusión.

La noticia se destapaba el sábado por la noche, cuando su hija, Gema Aldón, concedía una entrevista al programa 'Deluxe'. Allí, le preguntaron sobre si su madre tendría ya una nueva ilusión, a lo que la hija contestó que creía que no, que su madre no había conocido a ningún hombre que le llamase la atención. Y ahí llegó la bomba. La periodista Pilar Vidal anunciaba en exclusiva que eso era falso y que Ana María sí estaba ilusionada con un hombre que, además, es uno de los directivos del grupo Mediaset.

"Tontea con un alto directivo de esta casa" y está "ilusionada", contaba la periodista para sorpresa de todos los presentes en plató que no sabían nada de este "romance". De hecho, las bromas no se hicieron esperar, y María Patiño sacó pecho por su amiga recordándole que siempre había dado la cara por ella en las polémicas, y que no se olvidase de su "amiga del alma" si llegaba a ser "la jefa consorte de Mediaset".

Todavía no ha trascendido el nombre de ese hombre del que Pilar Vidal dice "está muy bueno" y "es muy atractivo". ¿Triunfará el amor? Pues, según apuntan fuentes del mundo del corazón, no está tan claro porque ese hombre podría estar casado.