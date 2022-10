Sorpresa y mucha preocupación en el mundo del espectáculo por las impactantes imágenes y mensajes compartidos por la cantante Amaia Montero en las últimas horas en sus redes sociales. La ex-vocalista de 'La oreja de Van Gogh' ha publicado en su Instagram una imagen -dos veces repetida- en la que se la ve despeinada, ojerosa y con la cara hinchada sin ningún tipo de contexto o mensaje que explique la publicación.

El post se ha llenado de comentarios de fans desconcertados y Amaia ha contestado a algunos de ellos con frases sin sentido, mencionándose a si misma, poniendo emojis de corazones negros o añadiendo frases filosóficas como "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?"

La preocupación es máxima entre sus seguidores, pero también entre la comunidad de famosos que la siguen y que han mandado mensajes de apoyo en masa a la cantante. Desde Paula Echevarría y su "la vida sirve siempre" acompañado de un corazón, a la cantante Diana Navarro que le ha comentado un "resiliencia compañera mía. Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!".

Uno de los rostros conocidos que más se ha mojado sobre el asunto ha sido la periodista Carme Chaparro. Chaparro alaba la valentía de Montero por mostrarse tan vulnerable en las redes sociales sin temor al qué dirán: "Hay que ser muy valiente para publicar esa fotografía", ha dicho la periodista.

"Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que a cierta edad la piel se cae o se nota la papada. Depende de la luz, del ángulo... puedes salir mal y ella ha sido muy valiente al publicar una imagen en la que no está favorecida para los cánones de belleza actuales, ¡un olé por ella!" ha dicho Carme ante los medios.

Lo cierto es que no ha quedado muy claro el motivo de la foto: ¿Es una reivindicación, ha sido sin querer o es puro marketing? Algunos medios han apuntado a que la cuenta de Amaia Montero ha podido ser hackeada. Una justificación que explicaría el silencio de la cantante sobre el asunto, ya que no ha dado, todavía, ninguna declaración al respecto.