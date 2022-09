El Festival Underfest prosigue con su maquinaria. Esta tarde, a partir de las 20.45 en La Iguana Club de Vigo llega el rock descarado de Doctor Explosión (Dr. Explosion) para ofrecer un adelanto del disco que saldrá a la venta este otoño.

El guitarra y voz del grupo, Jorge Explosion, explica que siguen “con la filosofía que siempre hemos tenido” y que se basa en tocar “garage, rock and roll, con una actitud asilvestrada, divertida y desenfrenada”.

Es en Vigo donde arranca la gira “Superioridad moral”, el mismo nombre que llevará el nuevo disco, que seguirá el 1 de octubre por el Clavicémbalo de Lugo.

Tras once años sin disco, se podrá escuchar nuevo material y ante la duda de si se han amilanado con el paso del tiempo, Jorge Explosion señala que no. “Estamos ensayando un montón, está todo más atado, pero una vez nos subimos al escenario se nos sube todo y sacamos nuestra parte más loca y animal. Cuando estamos en el escenario es la locura”, reconoce abiertamente.

Aclara que el confinamiento y los meses más duros de la pandemia están “olvidados” y que en ese paso de página ni siquiera pensaron en colgar la toalla en el grupo.

“Lo que queremos es desembarcar en Vigo y dar un concierto para que todo el mundo lo pase bien”, recalca el frontman, quien confiesa que la urbe olívica está en el top de sus preferencias.

Entre los nuevos temas que tocarán en La Iguana, se encontrará “El día que David Bowie murió”. Sobre el tema, Jorge explicó que cuando comenzaron a grabar el disco acudía al estudio con la esperanza de ir improvisando para que fuesen surgiendo los temas.

Un día estaban trabajando y uno de los músicos vio en internet que había fallecido Bowie. “Cogí –rememora el cantante– rápidamente el bolígrafo y me puse a escribir la canción. Había comentarios en las redes sociales que hablaban del tema en un tono muy dramático. Me hizo recordar cuando fallecieron otras estrellas de rock y cómo la gente lloraba. Mi punto de vista de la canción es que la vida continúa y que el legado de esa gente permanece. El tono de la canción es irónico porque le resto importancia, me cachondeo del estrellato del rock y lo comparo con nosotros, más modestos, y si alguien se acordará de nosotros el día de mañana”.

Asegura Jorge que “mis letras nunca aspiran a contarlo todo al 100% sino a dar pinceladas con un toque agridulce para que cada uno lo interprete como quiera”.

Respecto al nuevo álbum, ya grabado y mezclado, señala que fue masterizado en el Abbey Road en Londres: “Entrar por aquella sagrada puerta fue muy sorprendente. Era enfrentar tu trabajo a los oídos de un master de la industria como es Frank Arkwright que ha trabajado con The Smiths, New Order, Oasis, Blur... Es un monstruo”.

El cantante de Doctor Explosión también reflexiona sobre la salud y futuro del rock en España: “En Estados Unidos el rock es una parte muy importante de la cultura. Aquí, en España somos un poco catetos y tenemos unos entes públicos catetos como TVE que promueven programas de mierda como ‘Operación Triunfo’. Lo que hacen es cargarse el legado cultural de grupos que se ha construído durante años. Nos la cuelan con cantantes de mierda que como salen en La 1 siempre van a engañar a alguien. Lo que me alucina es que desde un medio público se destruya la cultura de un modo tan implacable con este tipo de programas. Me parece fatal que los señores de una productora se inventen un concurso para ir a Eurovisión y nos la cuelen”.