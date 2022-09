Khloé Kardashian, de 38 años, y Tristan Thompson, de 31, fueron padres por gestación subrogada a principios de agosto, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver por primera vez al bebé. La imagen del momento, en apariencia, tan tierna, ha generado mucha polémica debido a cómo ha posado la influencer.

En el primer capítulo de la nueva temporada de The Kardashians, la serie y reality en la que las famosas hermanas cuentan sus historias de amor y de vida, la modelo ha presentado públicamente a su hijo. Para ello, sostiene al bebé en la cama del hospital como si fuera ella quien acaba de dar a luz. Eso ha provocado multitud de críticas, tanto dentro de las redes sociales como fuera. En este sentido, en Twitter, muchos usuarios no han dudado en señalar la similitud de la imagen con escenas de la serie El cuento de la criada de HBO Max en la que la protagonista y sus compañeras son esclavizadas y obligadas a engendrar hijos de dirigentes que, una vez nacidos, son entregados a sus esposas, que no pueden tenerlos de forma natural.