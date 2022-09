Ana Obregón trata día a día de sacas fuerzas de flaqueza. Después de un 2020 sumamente amargo por la muerte de su hijo Aless Lequio ha tenido que vivir un 2021 lleno de perdidas y angustia por su familia. Hace unos semanas la presentadora y actriz volvía a sufrir un revés familiar. Antonio García, de 95 años, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital madrileño a causa de una infección y de la colocación de un marcapasos .Destrozada, Ana Obregón rompía su silencio y publicaba una emotiva carta a su padre en su cuenta de Instagram, pidiéndole que luchase porque, siendo "egoísta", admitía que no se veía capaz de aguantar tanto dolor. "Necesito más tiempo contigo. Entiendo que quieras reunirte con mamá pero por favor, quiero volver a sonreír contigo... un poco más..." confesaba la actriz. Final y afortunadamente, todo quedaba en un gran susto y Antonio García recibía el alta hospitalaria arropado por toda su familia.

Sin embargo, este nuevo golpe en la vida de Ana Obregón hacía aflorar con más intensidad si cabe las perdidas que ha sufrido. La semana pasada se cumplían seis meses de la muerte de su madre, doña Ana, https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/gente/2021/11/30/ana-obregon-devastada-muerte-dv-60034418.html.

Los fines de semana son especialmente duros para ella. Así mismo lo compartía a través Instagram, donde acumula más de 840.000 seguidores. "No me gustan los sábados. Parece que es el día en el que el dolor muerde más y te echo insoportablemente de menos", comenzaba la publicación de Ana Obregón. Pero ha querido sobreponerse y recordar a su hijo desde la alegría. "Siempre bailábamos juntos el Moon Walker… Llevaba años sin hacerlo pero hoy , en lugar de quedarme encerrada en mi cuarto , me he ido al gimnasio y aquí os dejo un pequeño tutorial. Espero que desde donde estés te guste vérmelo bailar de nuevo", concluía.