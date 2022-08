Los problemas de salud de Nacho Palau se complican tras su regreso de Supervivientes 2022. El finalista del reality de Telecinco anunció ayer que padece cáncer de pulmón a través de una publicación en su Instagram. “Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, afirma quien fuera pareja de Miguel Bosé 26 años. Posteriormente, en la publicación, en la que aparece sonriente, Nacho afirma que no sabe cómo agradecer las numerosas muestras de cariño que ha recibido durante los últimos meses de tantísima gente: “Os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”.

Nacho Palau, de 51 años, había tenido problemas de salud ya en el reality, en la prueba de apnea. Y nada más aterrizar de Honduras tuvo que ingresar en el hospital Clinic de Valencia por problemas respiratorios y una gran hinchazón en su rostro. Allí permaneció durante una semana y recibió el alta a sabiendas de que no tenía un diagnóstico claro de lo que le ocurría. Tampoco pudo acudir al debate final del reality. El escultor ha pasado estos últimos días en su casa, acompañado de sus hijos y de su actual pareja, Cristian.