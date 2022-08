Aprovechando que Beyoncé ha aceptado hacer unos cambios para suprimir una palabra ofensiva en su último disco, “Renaissance”, Monica Lewinsky ha sugerido que la artista elimine una mención sobre ella en la letra de Partition, publicado en 2013.

En aquella canción hay un corte en el que Beyoncé habla de la infidelidad y hace referencia a la relación sexual entre Monica Lewinsky y el expresidente Bill Clinton. “Me desabrochó todos los botones y me desgarró la blusa / Le hizo un Mónica Lewinsky a todo mi vestido”, rapea la artista en el tema. Lewinsky, que en respuesta a un usuario admite que no se ha dirigido formalmente a Beyoncé, ya dijo en un artículo en Vanity Fair: “Todos los días alguien me menciona en un tuit o en un blog y no de manera amable”. Por su parte, Beyoncé ya ha introducido cambios en “Renaissance”. Ha retirado la palabra spaz del tema “Heated”. En el inglés común se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, en la jerga de la comunidad afroestadounidense significa “perder el control” .