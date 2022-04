La Academia de Hollywood aprobó ayer vetar a Will Smith en todos los eventos que organice, incluidos los premios Óscar, durante los próximos diez años a causa de la bofetada que el actor propinó a Chris Rock durante la última gala. El bofetón empañó toda la 94º gala del cine y ahora además se revela la reacción de la otra protagonista, Jada Pinkett Smith, que parece haberle dado la espalda a su marido asegurando que lo exageró todo, una opinión que llega por boca de otras personas y desde luego algo tarde.

Recordemos que fue un pésimo chiste sobre la calvicie de ella por parte del presentador lo que desembocó en un incidente que ya figura en la historia de los Oscar. En un primer momento, Jada publicó un simple texto en su perfil de Instagram en el que aseguraba que era “tiempo para sanar y estoy aquí para ello”, pero en las últimas horas parece que todo ha cambiado, especialmente después de que haya trascendido que el actor Will Smith –que esa noche, poco después del incidente, ganó el Oscar por El método Williams y fue ovacionado– haya ingresado en una lujosa clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés, según The Sun.

Es la revista US Weekly quien, atribuyendo las declaraciones a una fuente muy cercana a la pareja que asegura que Jada Pinkett Smith cree que su marido “lo exageró todo” y lamenta que la situación terminará en algo “físico” entre Will y el actor y humorista Chris Rock. “Fue el subidón del momento y fue él quien exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”. Esa misma fuente sostiene que Jada nunca habría deseado la protección de Will y menos de manera semejante: “Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo y ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, apunta.

La familia del actor trató de defenderle prácticamente desde que se produjo el incidente, pero lo cierto es que Will va a necesitar mucho más apoyo ante las constantes noticias y mensajes que llegan sobre el tema. Hace escasos días, el oscarizado actor decidió abandonar la Academia de Hollywood, al calificar su actuación como “impactante, dolorosa e inexcusable”.

Sin contratos

La prensa norteamericana también ha estado aireando todos estos días detalles de la relación abierta que han mantenido Will y Jada. El actor también ha perdido a raíz del incidente en la gala de los Oscar varios contratos, como el que había firmado con Netflix para la producción de Fast and Loose, que ahora ha quedado suspendida.