Iñaki Urdangarín lleva varios meses en el foco mediático. Después de que se descubriera su nueva relación amorosa y de que pusieran fin a su matrimonio con la Infanta Cristina, el ex duque de Palma por fin ha conseguido la libertad condicional y con ella empieza una nueva vida.

Hace apenas unos días se conocía la noticia de Urdagarín iniciaba una etapa de prácticas como entrenador de FC Barcelona de balonmano, un cambio de rumbo en esta etapa que está comenzando junto a Ainhoa Armentia.

Después de años en silencio, el ex deportista ha decidido dar un paso al frente y conceder su primera entrevista tras su salida de prisión y para ello eligió el programa 'El Partidazo' de COPE. Aunque se trataba de una entrevista aparentemente deportiva, Juanma Castaño no perdió la oportunidad de preguntarle sobre otras cuestiones de su vida que generaron un ambiente de tensión de lo más incómodo.

"No me gustaría destapar en un programa deportivo una etapa personal. Prefiero mirar adelante. He cerrado esta etapa con un comportamiento muy bueno en un tiempo extraordinariamente rápido. No es una situación que me gustaría recordar", aseguró Urdangarin al ser preguntado sobre su etapa en prisión.

"Esto es un programa deportivo y llevamos un rato sin hablar de deporte" apuntaba Iñaki Urdagarín exponiendo claramente que no quería entrar en temas que no tuvieran que ver con el ámbito deportivo. Una actitud que provocó la reacción de Castaño, que le dijo claramente lo que pensaba. "Te noto tan incómodo con temas que no tienen que ver con el deporte que no quiero hacerte pasar un mal rato".

"No estoy pasando un mal rato, pero venía a un programa deportivo y pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos… No pasa nada" confesaba el ex deportista visiblemente molesto.

"Te lo dije al principio, que te iba a tratar con respeto y que te iba a preguntar de todos los temas que son noticia. Tú eres una persona que eres una figura del deporte de este país y, además de eso, hay una connotación muy especial. Y, como puedes entender, soy periodista. Si tengo a un personaje de la relevancia... Es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en vez de apuntar a la portería", se excusó Castaño.

Tras protagonizar un momento tenso, el periodista decidía poner fin a la entrevista de una forma un tanto abrupta. "Espero que te vaya muy bien y que la vida vaya por el camino de la felicidad, que, si tú dices que has cumplido y que estás tranquilo, la ley dice que has cumplido. Mucha suerte".