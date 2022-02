Seguro que te ha pasado. Llegas a una fiesta con el vestido más impactante de tu armario, decidida a triunfar y alguien lleva el mismo look que tu. Un tierra, trágame en toda regla. Intentas no compararte porque las comparaciones son odiosas mientras disimulas aparentando que no te importa.

Algo parecido sintió ayer el público al ver aparecer por la alfombra roja de los Goya a la actriz Cristina Castaño. Y no, no hablamos del momento cancioncilla bochornosa para abrir la gala. Hablamos de la llegada de las estrellas: ese momento en que actores y actrices desfilan por el photocall mientras les llueven los flashes. Y es que ayer la intérprete gallega dejó a todos muy sorprendidos con el vestido escogido. Castaño suele ser una de las mujeres más elegantes en eventos de esta clase, lo tiene bastante fácil: esa melena pelirroja no pasa desapercibida. Ayer, sin embargo, el vestido nos hizo tener un momento de deja vu. Cristina Castaño escogió este vestido largo, en color negro - un color que le favorece especialmente con su tono de pelo- en tela de tul con encajes del diseñador Roberto Diz. Un vestido de fantasía, muy complicado de lucir por las transparencias peligrosas que pueden jugarte una mala pasada en cualquier momento. Ella estaba muy favorecida, por supuesto, pero... ¿a quien nos recuerda este estilo? Por su puesto, a la incontestable Cristina Pedroche. Y es que el vestido que lució la actriz, es tremendamente similar al que lució la presentadora en sus primeras campanadas. El famoso vestido de la discordia que ha dado lugar a todos los posteriores. Sin duda el atrevimiento de Cristina Pedroche ha sentado cátedra y ahora son las demás caras conocidas las que se suman a la tendencia. Y es que es una tendencia en toda regla para este 2022, lo que hace -por fin- que derribemos ese tabú, y esa idea preconcebida de que las transparencias son soeces o que no son para cualquier tipo de cuerpo. Bravo por las dos, aunque por nuestra mete sigue rondando la gran pregunta: ¿Podemos hablar de que Castaño le ha copiado a Pedroche o que solo la ha inspirado?