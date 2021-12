Este lunes la noticia de la muerte de Verónica Forqué dejaba conmocionada a media España. La actriz de 66 años fue encontrada muerta en su domicilio de Madrid después de asegurar que no se encontraba pasando un buen momento personal. Su muerte ha puesto sobre la mesa la falta de atención a la salud mental en España, que en 2020 registró la mayor cifra de suicidios de su historia. Un tema demasiado importante y al que no se le presta la atención necesaria.

A raíz de este suceso han sido numerosos los rostros conocidos de nuestro país los que han querido pronunciarse al respecto de este tema. Uno de los mensajes más aplaudidos ha sido el que ha publicado en sus redes sociales la actriz Ana Milán.

"En España hay más de 10 suicidios diarios", escribe la intérprete, que pide que esta muerte sirva para abrirnos los ojos en todos los sentidos: "Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te sucede cuando duele el alma. Y también hay que empezar a ser más amables, más bondadosos, darle un giro a esta sociedad que claramente no funciona".

En España hay más de 10 suicidios diarios. Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te sucede cuando duele el alma.

Y también hay que empezar a ser más amables, más bondadosos, darle un giro a esta sociedad que claramente no funciona. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 13 de diciembre de 2021

Sus palabras no han pasado desapercibidas para los usuarios que le han dado las gracias por dar voz a este grave problema. Algunos incluso se han animado a contarle sus historias personales y hay una de ellas que ha causado un gran impacto en la actriz. Un internauta que se hace llamar Pako, escribía a la actriz para contarle que había pedido ayuda pero que no había conseguido cita hasta dentro de 6 meses. "Ana pedí cita 10 octubre y después de volver pedir ayuda me han dado cita para 27 de abril llegaremos? Lo estamos intentando" le escribía.

Pako necesita ayuda, como todos la hemos necesitado alguna vez. Lo sepamos o no. Quizá algún profesional en la sala pueda echar una mano y que no tenga que esperar seis meses… 🙏🏼 https://t.co/fvlIhviZ2U — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 14 de diciembre de 2021

Al leer su mensaje, Ana Milán ha querido ayudarle tratando de buscarle una ayuda más temprana y en seguida, cientos de usuarios se animaron a mostrarle su ayuda. Algunos profesionales y personas que habían pasado por una situación similar a la suya se sumaron a darle soluciones.