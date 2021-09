Natalia Rodríguez ha sido uno de los rostros conocidos que no han querido perderse el estreno en la capital de la que promete convertirse en una de las comedias románticas del otoño en Netflix, "Fuimos canciones". Dolida y enfadada por lo que se está comentando acerca de la cancelación del concierto homenaje a su compañero en Operación Triunfo Álex Casademunt - fallecido el pasado mes de marzo en un fatal accidente de tráfico - la triunfita ha roto su silencio para salir en defensa de sus compañeros.

Y es que en los últimos días se ha apuntado como uno de los motivos de la suspensión a la exigencia por parte de algunos artistas, como David Bustamante, de cobrar su caché por adelantado a pesar de que el concierto era algo solidario para recaudar fondos para la hija de Álex, de solo tres años, y una manera de homenajearlo por parte de sus fans. El elevado coste de la producción del espectáculo, unido a la escasa venta de entradas, habría provocado que la familia del desaparecido cantante y la organización del mismo hubiesen optado por cancelarlo definitivamente, desatando las críticas contra los artistas que formaban parte del cartel.

Indignada por todo lo que ha leído en los últimos días, Natalia pide a sus compañeros y a "la gente que le queríamos que se haga un homenaje desinteresadamente". "Algo bonito, nada de grandes pretensiones, algo pequeñito y que cada uno contara recuerdos de él", apunta sin poder evitar emocionarse.

Defiende a Bustamante

Rotunda, la triunfita sale en defensa de Bustamante y asegura que "no me parece justo que se nos critique a nosotros, que digan lo que están diciendo. Yo te digo a ciencia cierta que si alguien llegar a cobrar sé que se iba a donar a esa niña. Nos están poniendo de ogros, pero yo sé que de nuestra parte todo se iba a donar".

"Que no mareen la perdiz y que no hablen cosas que no son. Que hablen de dinero me parece una cosa muy fea. Siempre hemos sido una piña, no nos hemos metido en jaleos, somos una hermandad, muy cerrados y muy herméticos en ese sentido y que nos estén diciendo estas cosas duelen. Me da pena lo que estoy viendo", confiesa sin dar crédito a lo que se ha publicado en los últimos días.

Además, Natalia nos ha contado como está su corazón tras su ruptura con Álex Pérez el pasado mes de diciembre después de 13 años juntos y, desmintiendo su relación con el Dj Carlos Sanfulgencio - con el que hace unos meses la pillaron en actitud cariñosa - desvela si tiene ganas de enamorarse o no.