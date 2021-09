La benidormense Ylenia Padilla ha vuelto a la palestra, convirtiéndose en trending topic en Twitter, a raíz de un mensaje en esta misma red social en el que atacaba durante a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Aunque posteriormente borró el tuit, no tardó en correr como la pólvora.

No podemos tolerar como sociedad que te asesinen al grito de "maricón" o que te metan en un portal para pegarte una paliza por tu orientación sexual. No permitamos los discursos LGTBIfóbicos y en contra los derechos de las mujeres. Todo nuestro cariño para el joven agredido. pic.twitter.com/34Ts2fqyMV — Irene Montero (@IreneMontero) 6 de septiembre de 2021

Tras montarse el lío, Ylenia no ha tenido reparo en reincidir en lo que ella misma tacha de "tuit soez", aunque aprovecha para arremeter contra los medios de comunicación y justifica sus palabras en que "la ministra de Desigualdad no ha condenado ninguna de las violaciones en manada de esta semana, ni toda la violencia que no le sirve para su campaña":